Украина и США достигли прогресса в соглашении о недрах — NYT
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина и США достигли прогресса в соглашении о недрах — NYT

Украина и США
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Источник:  The New York Times

Согласно данным издания The New York Times, сейчас Украина и США близки к подписанию соглашения относительно украинских полезных ископаемых. Что важно понимать, новая версия документа значительно лучше, чем предыдущие, однако в ней доме нет гарантий безопасности для Украины.

Главные тезисы

  • Новая версия соглашения более выгодна для Украины, однако в ней все равно есть нюансы.
  • Переговоры по соглашению продолжаются, изменения условий возможны на более поздних этапах.

Как продвигаются переговоры Украины и США

По словам инсайдеров, по состоянию на вечер 24 февраля переговоры продолжались, а это значит, что условия соглашения могут быть изменены.

В документе нет больше требования касательно того, что Украина должна отдать США 500 миллиардов долларов дохода, полученного от природных ресурсов.

Кроме того, от Киева не потребуют возместить двойную стоимость будущей американской помощи, что было одним из условий предыдущего варианта соглашения.

Тем не менее, команда Трампа до сих пор не предложила гарантии безопасности для сдерживания дальнейшей российской агрессии, о которых просил Киев.

Как удалось узнать, Украина отказывается от половины своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов.

Эти доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь максимальный процент финансовых интересов, разрешенный законодательством США, но не обязательно весь. Фонд будет реинвестировать доходы в Украину, хотя остается непонятным, какой процент. Указано, что Соединенные Штаты будут продолжать долгосрочную поддержку экономического развития Украины.

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