Зеленський готовий залишити пост президента, але є умови

Глава держави Володимир Зеленський вкотре дав зрозуміти, що він не тримається за владу й готовий покинути пост президента, якщо це поверне мир в Україну або ж забезпечить їй членство в НАТО.
Головні тези:
- Президент також прокоментував умови угоди про надра зі США та борги України.
- Зеленський стверджує, що раніше надані США кошти - це гранти, а не борг.
Зеленський озвучив свої умови
З заявою з цього приводу глава держави виступив під час форуму "Україна. Рік 2025".
Володимир Зеленський дав відповідь на пресконференції на питання журналіста про те, чи готовий він залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.
Також український лідер прокоментував потенційну угоду про надра зі США.Він додав, що Україна не повинна визнавати гранти як борги.
За його словами, є цифра в 100 млрд доларів, однак аж ніяк не 500 млрд дол, які намагались повісити як борг.
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