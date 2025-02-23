Зеленський готовий залишити пост президента, але є умови

Глава держави Володимир Зеленський вкотре дав зрозуміти, що він не тримається за владу й готовий покинути пост президента, якщо це поверне мир в Україну або ж забезпечить їй членство в НАТО.

Зеленський озвучив свої умови

З заявою з цього приводу глава держави виступив під час форуму "Україна. Рік 2025".

Володимир Зеленський дав відповідь на пресконференції на питання журналіста про те, чи готовий він залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.

Я готовий залишити пост президента, якщо це принесе мир. Можу поміняти це на НАТО (вступ до Альянсу — ред.) Володимир Зеленський Президент України

Також український лідер прокоментував потенційну угоду про надра зі США.Він додав, що Україна не повинна визнавати гранти як борги.

Я домовлявся з Байденом та Конгресом, що ті кошти, які надавали нам США що це гранти, а не гроші в борг, — пояснив Зеленський Поширити

За його словами, є цифра в 100 млрд доларів, однак аж ніяк не 500 млрд дол, які намагались повісити як борг.