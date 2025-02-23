Росія готувала замахи на Буданова та Малюка й теракт у Києві

Протягом трьох років повномасштабної війни, яку веде Росія, спецслужби України виявили 102 агентурні мережі росіян, серед яких замахи на головних осіб держави. Про це повідомив глава СБУ Василь Малюк.

Малюк розкрив плани РФ, які вдалося зірвати

Під час форуму "Україна. Рік 2025" глава СБУ розказав про одну агентурну мережу, яка намагалася організувати теракт в одному зі будівельних гіпермаркетів Києва.

Як зазначив Василь Малюк, це могло статися у гіпермаркеті "французької фірми" після 18:00, де мало бути багато людей.

Росіяни розраховували на те, що вибухнуть вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші.

Ба більше, країна-агресорка Росія планувала замах на Малюка та главу ГУР Кирила Буданова на Великдень 2024 року.

У нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі, серед яких топові. Серед них ті, які планували ліквідувати нашого Верховного головнокомандувача, президента України. Василь Малюк Глава СБУ

За словами Малюка, ворог постійно намагається працювати за допомогою агентів, однак всі деталі він розкривати він немає права.