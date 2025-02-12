Малюк затримав топового "щура" ФСБ у лавах СБУ

12 лютого Служба безпеки України повідомила, що викрила у своїх лавах топового “щура” Федеральної служби безпеки Росії. Варто зазначити, що затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк.
Головні тези:
- СБУ провела складну операцію, в межах якої зафіксувала 14 епізодів протиправної діяльності агента РФ.
- Василь Малюк підкреслює, що жоден ворог не зможе успішно проникнути до українських спецслужб, незважаючи на усі спроби конспірації.
СБУ викрила зрадника, який працював на РФ
Спецслужба офіційно підтвердила, що батьківщину зрадив керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.
За словами Василя Малюка, загалом задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності агента РФ.
Що важливо розуміти, очільник СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання.
СБУ звертає увагу на те, що “щур” ФСБ доволі довго передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.
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