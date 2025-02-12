Малюк затримав топового "щура" ФСБ у лавах СБУ

12 лютого Служба безпеки України повідомила, що викрила у своїх лавах топового “щура” Федеральної служби безпеки Росії. Варто зазначити, що затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк.

СБУ викрила зрадника, який працював на РФ

Спецслужба офіційно підтвердила, що батьківщину зрадив керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.

За словами Василя Малюка, загалом задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності агента РФ.

Що важливо розуміти, очільник СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання.

Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. Василь Малюк Глава СБУ

СБУ звертає увагу на те, що “щур” ФСБ доволі довго передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.