Забезпечувала котлами військові санаторії РФ — СБУ викрила компанію з Житомира

Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на постачання української продукції до РФ. За результатами комплексних заходів викрито зловмисників, які продавали гуртові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони Росії.
Головні тези:
- СБУ викрила компанію з Житомира, яка торгувала гуртовими партіями українських систем опалення з Росією для військових санаторіїв.
- Зловмисники використовували складну маршрутизацію через Євросоюз та Білорусь для обходу санкцій та постачання товарів до Росії.
- Організатор оборудки у Житомирі перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Російські агенти планували теракт у Житомирі, готуючи вибухи для нападу на поліцейських місцевої служби.
- Агентів, які були завербовані російськими спецслужбами, затримано за участю СБУ та поліції Дніпропетровської області.
СБУ викрила компанію з Житомира, що торгувала з Росією
За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.
Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ.
Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора.
Там товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.
За такою «схемою» фігуранти переправили до РФ декілька гуртових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн гривень.
Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про затриманих агентів РФ
Російські агенти планували організувати теракт у Житомирі. Вони готували вибух проти наряду поліцейських, які мали прибути на місце за неправдивим викликом.
Відповідно до отриманих інструкцій, зловмисники прибули до Житомира автобусом. Одразу після приїзду вони через месенджер отримали координати схованки, звідки забрали два пакунки з саморобними вибуховими пристроями, підготовленими для теракту.
Перед цим агенти орендували у місті квартиру, яку використали як базу для підготовки злочину. Там вони розмістили вибухівки: одну маскували в м’якій іграшці, а іншу підключили до мобільного телефону, камера якого фіксувала вхід у квартиру.
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