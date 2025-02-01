Забезпечувала котлами військові санаторії РФ — СБУ викрила компанію з Житомира

Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на постачання української продукції до РФ. За результатами комплексних заходів викрито зловмисників, які продавали гуртові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони Росії.

СБУ викрила компанію з Житомира, що торгувала з Росією

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.

Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ.

Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора.

Для уникнення санкцій фігуранти спочатку відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу і Центральної Азії. Поширити

Там товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

За такою «схемою» фігуранти переправили до РФ декілька гуртових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн гривень.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затриманих агентів РФ

Російські агенти планували організувати теракт у Житомирі. Вони готували вибух проти наряду поліцейських, які мали прибути на місце за неправдивим викликом.

Як повідомляє СБУ, причетними до цього злочину виявилися двоє мешканців Дніпропетровської області. Вони були завербовані російськими спецслужбами дистанційно через Telegram-канали, що пропонували швидкий і "легкий" заробіток. Поширити

Відповідно до отриманих інструкцій, зловмисники прибули до Житомира автобусом. Одразу після приїзду вони через месенджер отримали координати схованки, звідки забрали два пакунки з саморобними вибуховими пристроями, підготовленими для теракту.