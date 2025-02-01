Обеспечивала котлами военные санатории РФ — СБУ разоблачила компанию из Житомира

Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставку украинской продукции в РФ. По результатам комплексных мероприятий разоблачены злоумышленники, которые продавали оптовые партии отечественных систем отопления для нужд минобороны России.

СБУ разоблачила компанию из Житомира, которая торговала с Россией

По материалам дела, к организации сделки причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, производящей тепловые котлы и конвекторы.

Установлено, что с мая 2022 г. украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительственными структурами РФ.

Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора.

Во избежание санкций фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии. Поделиться

Там товар «паковали» под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали в подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

По такой схеме фигуранты переправили в РФ несколько оптовых партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 млн гривен.

Во время обысков по адресу компании-производителя и в помещении организатора сделки обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с поличным.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о задержанных агентах РФ

Российские агенты планировали организовать теракт в Житомире. Они готовили взрыв против наряда полицейских, которые должны были прибыть на место по ложному вызову.

Как сообщает СБУ, причастными к этому преступлению оказались двое жителей Днепропетровской области. Они были завербованы российскими спецслужбами дистанционно через Telegram-каналы, предлагавшие скорый и "легкий" заработок. Поделиться

Согласно полученным инструкциям, злоумышленники прибыли в Житомир на автобусе. Сразу после приезда они через мессенджер получили координаты тайника, откуда забрали два пакета с самодельными взрывными устройствами, подготовленными для теракта.