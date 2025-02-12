Малюк задержал топовую "крысу" ФСБ в рядах СБУ

12 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в своих рядах топовую "крысу" Федеральной службы безопасности России. Следует отметить, что задерживал предателя лично глава СБУ Василий Малюк.

СБУ разоблачила предателя, который работал на РФ

Спецслужба официально подтвердила, что родину предал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины.

По словам Василия Малюка, в общей сложности задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности агента РФ.

Что важно понимать, глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию.

Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. Василий Малюк Глава СБУ

СБУ обращает внимание на то, что "крыса" ФСБ довольно долго передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии — в рамках уголовного производства.