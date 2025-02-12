Малюк задержал топовую "крысу" ФСБ в рядах СБУ

12 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в своих рядах топовую "крысу" Федеральной службы безопасности России. Следует отметить, что задерживал предателя лично глава СБУ Василий Малюк.
Главные тезисы
- СБУ провела сложную операцию, в рамках которой зафиксировала 14 эпизодов противоправной деятельности агента РФ.
- Василий Малюк подчеркивает, что ни один враг не сможет успешно проникнуть в украинские спецслужбы, несмотря на все попытки конспирации.
СБУ разоблачила предателя, который работал на РФ
Спецслужба официально подтвердила, что родину предал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины.
По словам Василия Малюка, в общей сложности задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности агента РФ.
Что важно понимать, глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию.
СБУ обращает внимание на то, что "крыса" ФСБ довольно долго передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии — в рамках уголовного производства.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-