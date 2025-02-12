Малюк задержал топовую "крысу" ФСБ в рядах СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Малюк задержал топовую "крысу" ФСБ в рядах СБУ

СБУ
СБУ
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12 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в своих рядах топовую "крысу" Федеральной службы безопасности России. Следует отметить, что задерживал предателя лично глава СБУ Василий Малюк.

Главные тезисы

  • СБУ провела сложную операцию, в рамках которой зафиксировала 14 эпизодов противоправной деятельности агента РФ.
  • Василий Малюк подчеркивает, что ни один враг не сможет успешно проникнуть в украинские спецслужбы, несмотря на все попытки конспирации.

СБУ разоблачила предателя, который работал на РФ

Спецслужба официально подтвердила, что родину предал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины.

По словам Василия Малюка, в общей сложности задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности агента РФ.

Что важно понимать, глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию.

Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

СБУ обращает внимание на то, что "крыса" ФСБ довольно долго передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии — в рамках уголовного производства.

Самоочистка СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды — он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, — но ему не удастся это успешно сделать, — подчеркнул Василий Малюк.

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