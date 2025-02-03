Хотел взорвать железную дорогу. СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области
Категория
Украина
Дата публикации

Хотел взорвать железную дорогу. СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области

СБУ
СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, который должен был совершить подрыв грузового поезда в Ровенской области и собирал данные об объектах Сил обороны во Львовской области.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины успешно предотвратила планы агента ФСБ по подрыву грузового поезда в Ровенской области.
  • Задержанный агент ФСБ обладал идеологическими симпатиями к России и уже имел судимость за вандализм на местах захоронения украинских военных.
  • Агент получил пошаговую инструкцию от российских кураторов по подготовке диверсии и собирал информацию о местах базирования подразделений Сил обороны в Львовской области.
  • Фигуранту предъявлено обвинение по статьям государственной измены и диверсии, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области

Установлено, что в Ровенской области злоумышленник пытался заложить самодельное взрывное устройство под железнодорожный путь, который используется для грузовых перевозок.

Российские захватчики планировали дистанционно активировать взрывчатку во время движения поезда и таким образом сорвать поставки военной помощи на передовую.

СБУ задержала злоумышленника непосредственно при установке взрывчатки.

Российским агентом оказался безработный 23-летний житель Львовской области, уже привлекавшийся к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских военных.

В поле зрения ФСБ РФ он попал как идейный сторонник рашизма и по желанию уехать в Россию, о чем неоднократно писал в соцсетях.

Агент ФСБ

По данным расследования, фигурант получил пошаговую инструкцию от российских кураторов: прибыть в Ровенскую область, забрать из схрона взрывчатку и установить ее по определенным координатам на путях.

В ходе расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи — он собирал информацию о местах базирования подразделений Сил обороны во Львовской области.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины ⁠ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения; диверсия, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала еще одну агентку РФ

Контрразведка и следователи Службы безопасности смогли предотвратить масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц столицы Украины.

Благодаря успешной спецоперации в Киеве удалось задержать российскую агентку, готовившую подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

Несмотря на то, что локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, потенциальный теракт мог стать причиной колоссальных жертв среди гражданских в центральной части столицы.

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