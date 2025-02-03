Хотел взорвать железную дорогу. СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, который должен был совершить подрыв грузового поезда в Ровенской области и собирал данные об объектах Сил обороны во Львовской области.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины успешно предотвратила планы агента ФСБ по подрыву грузового поезда в Ровенской области.
- Задержанный агент ФСБ обладал идеологическими симпатиями к России и уже имел судимость за вандализм на местах захоронения украинских военных.
- Агент получил пошаговую инструкцию от российских кураторов по подготовке диверсии и собирал информацию о местах базирования подразделений Сил обороны в Львовской области.
- Фигуранту предъявлено обвинение по статьям государственной измены и диверсии, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области
Установлено, что в Ровенской области злоумышленник пытался заложить самодельное взрывное устройство под железнодорожный путь, который используется для грузовых перевозок.
Российские захватчики планировали дистанционно активировать взрывчатку во время движения поезда и таким образом сорвать поставки военной помощи на передовую.
СБУ задержала злоумышленника непосредственно при установке взрывчатки.
В поле зрения ФСБ РФ он попал как идейный сторонник рашизма и по желанию уехать в Россию, о чем неоднократно писал в соцсетях.
По данным расследования, фигурант получил пошаговую инструкцию от российских кураторов: прибыть в Ровенскую область, забрать из схрона взрывчатку и установить ее по определенным координатам на путях.
В ходе расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи — он собирал информацию о местах базирования подразделений Сил обороны во Львовской области.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения; диверсия, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ задержала еще одну агентку РФ
Контрразведка и следователи Службы безопасности смогли предотвратить масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц столицы Украины.
Благодаря успешной спецоперации в Киеве удалось задержать российскую агентку, готовившую подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.
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