Хотів підірвати залізницю. СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який мав вчинити підрив вантажного потяга в Рівненській області та збирав дані про об'єкти Сил оборони у Львівській області.

СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині

Встановлено, що у Рівненській області зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.

Російські загарбники планували дистанційно активувати вибухівку під час руху поїзда і таким чином зірвати постачання військової допомоги на передову.

СБУ затримала зловмисника безпосередньо під час встановлення вибухівки.

Російським агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівської області, який уже притягувався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових. Поширити

У поле зору ФСБ РФ він потрапив як ідейний прихильник рашизму і через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах.

Агент ФСБ

За даними розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.

Під час розслідування були отримані докази виконання фігурантом ще одного завдання — він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України⁠ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала ще одну агентку РФ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки змогли запобігти масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць столиці України.

Завдяки успішній спецоперації у Києві вдалося затримати російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.