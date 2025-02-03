Хотів підірвати залізницю. СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який мав вчинити підрив вантажного потяга в Рівненській області та збирав дані про об'єкти Сил оборони у Львівській області.
Головні тези:
- Агент ФСБ планував підірвати вантажний потяг на Рівненщині та збирати інформацію про об'єкти оборони у Львівській області.
- Служба безпеки України завдала удар по діяльності російських спецслужб на території України.
- Затриманий агент ФСБ мав ідеологічні симпатії до Росії та вже мав судимість за вандалізм на місцях поховання українських військових.
- Згідно з розслідуванням, фігурант отримав покрокову інструкцію від російських кураторів щодо підготовки диверсії.
СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині
Встановлено, що у Рівненській області зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.
Російські загарбники планували дистанційно активувати вибухівку під час руху поїзда і таким чином зірвати постачання військової допомоги на передову.
СБУ затримала зловмисника безпосередньо під час встановлення вибухівки.
У поле зору ФСБ РФ він потрапив як ідейний прихильник рашизму і через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах.
За даними розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.
Під час розслідування були отримані докази виконання фігурантом ще одного завдання — він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала ще одну агентку РФ
Контррозвідка та слідчі Служби безпеки змогли запобігти масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць столиці України.
Завдяки успішній спецоперації у Києві вдалося затримати російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.
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