Хотів підірвати залізницю. СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Хотів підірвати залізницю. СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині

СБУ
СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який мав вчинити підрив вантажного потяга в Рівненській області та збирав дані про об'єкти Сил оборони у Львівській області.

Головні тези:

  • Агент ФСБ планував підірвати вантажний потяг на Рівненщині та збирати інформацію про об'єкти оборони у Львівській області.
  • Служба безпеки України завдала удар по діяльності російських спецслужб на території України.
  • Затриманий агент ФСБ мав ідеологічні симпатії до Росії та вже мав судимість за вандалізм на місцях поховання українських військових.
  • Згідно з розслідуванням, фігурант отримав покрокову інструкцію від російських кураторів щодо підготовки диверсії.

СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині

Встановлено, що у Рівненській області зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.

Російські загарбники планували дистанційно активувати вибухівку під час руху поїзда і таким чином зірвати постачання військової допомоги на передову.

СБУ затримала зловмисника безпосередньо під час встановлення вибухівки.

Російським агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівської області, який уже притягувався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

У поле зору ФСБ РФ він потрапив як ідейний прихильник рашизму і через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах.

Агент ФСБ

За даними розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.

Під час розслідування були отримані докази виконання фігурантом ще одного завдання — він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України⁠ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала ще одну агентку РФ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки змогли запобігти масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць столиці України.

Завдяки успішній спецоперації у Києві вдалося затримати російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.

Попри те, що вказана локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, потенційний теракт міг стати причиною колосальних жертв серед цивільних у центральній частині столиці.

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