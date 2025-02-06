В Харькове СБУ задержала российскую агентку — пыталась взорвать дом ветерана ВСУ

В Харькове Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента спецслужб Российской Федерации, которая в конце января этого года установила взрывчатку у частного дома ветерана ВСУ.

В Харькове СБУ задержала российскую агентку-подрывницу

Для конспирации агент носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой она была во время подготовки взрыва. Однако ей это не помогло. Контрразведка СБУ «по горячим следам» задержала террористку в ее квартире.

Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах.

Далее агентка получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СИН) и заложить его в зарытой автомобильной шине вблизи здания военного.

Орудие подрывницы

Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон.

Из-за удаленного доступа к этому гаджету враг отслеживал передвижение жертвы и дистанционно активировал СВП.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором. Поделиться

Орудие подрывницы

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).