У Харкові СБУ затримала російську агентку — намагалася підірвати будинок ветерана ЗСУ

У Харкові Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентку спецслужб Російської Федерації, яка наприкінці січня цього року встановила вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.
Головні тези:
- Російська агентка в Харкові планувала підірвати будинок ветерана ЗСУ, встановивши вибухівку поблизу його будинку.
- Агентка підривниця використовувала перуки для конспірації та спілкувалася з російським куратором через анонімний чат у месенджері.
- Зловмисниця планувала активувати саморобний вибуховий пристрій віддалено через маскований мобільний телефон.
- СБУ та поліція успішно затримали агентку після обшуків у її квартирі, після чого їй пред'явили підозру за статтею про терористичний акт.
У Харкові СБУ затримала російську агентку-підривницю
Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Однак їй це не допомогло. Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала терористку в її квартирі.
Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.
Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.
Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон.
Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відстежував пересування жертви і дистанційно активував СВП.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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