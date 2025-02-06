У Харкові СБУ затримала російську агентку — намагалася підірвати будинок ветерана ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові СБУ затримала російську агентку — намагалася підірвати будинок ветерана ЗСУ

СБУ
агентка РФ
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У Харкові Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентку спецслужб Російської Федерації, яка наприкінці січня цього року встановила вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.

Головні тези:

  • Російська агентка в Харкові планувала підірвати будинок ветерана ЗСУ, встановивши вибухівку поблизу його будинку.
  • Агентка підривниця використовувала перуки для конспірації та спілкувалася з російським куратором через анонімний чат у месенджері.
  • Зловмисниця планувала активувати саморобний вибуховий пристрій віддалено через маскований мобільний телефон.
  • СБУ та поліція успішно затримали агентку після обшуків у її квартирі, після чого їй пред'явили підозру за статтею про терористичний акт.

У Харкові СБУ затримала російську агентку-підривницю

Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Однак їй це не допомогло. Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.

Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Знаряддя підривниці

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон.

Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відстежував пересування жертви і дистанційно активував СВП.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Знаряддя підривниці

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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