Россия готовила покушения на Буданова и Малюка и теракт в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовила покушения на Буданова и Малюка и теракт в Киеве

СБУ
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Источник:  Укринформ

В течение трех лет полномасштабной войны, которую ведет Россия, спецслужбы Украины обнаружили 102 агентурных сетей россиян, среди которых покушения на главных лиц государства. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Главные тезисы

  • Россия планировала теракт в Киеве, рассчитывая на взрывные устройства в гипермаркете.
  • Российские спецслужбы также пытались организовать покушения на главу СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Малюк раскрыл планы РФ, которые удалось сорвать

Во время форума "Украина. Год 2025" глава СБУ рассказал об одной агентурной сети, которая пыталась организовать теракт в одном из строительных гипермаркетов Киева.

Как отметил Василий Малюк, это могло произойти в гипермаркете "французской фирмы" после 18:00, где должно было быть много людей.

Россияне рассчитывали на то, что взорвутся взрывные устройства, расположенные в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси.

Более того, страна-агрессорка Россия планировала покушение на Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова на Пасху 2024 года.

У нас за три года обнаружено 102 агентурные сети, среди которых топовые. Среди них те, которые планировали ликвидировать нашего Верховного главнокомандующего, президента Украины"

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

По словам Малюка, враг постоянно пытается работать с помощью агентов, однако все детали он раскрывать он не имеет права.

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