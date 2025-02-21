Приказали уничтожить Оскольскую плотину. Два российских генерала получили подозрение от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Приказали уничтожить Оскольскую плотину. Два российских генерала получили подозрение от СБУ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины объявила заочные подозрения двум генералам РФ, организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года.

Главные тезисы

  • Оскольскую дамбу подорвали по приказу двух российских генералов, что привело к неконтролируемой утечке воды и серьезному ущербу окружающей среде.
  • Два генерала РФ получили подозрения от СБУ за нарушения законов войны и экоцид, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
  • Комплексная экспертиза установила ущерб в размере почти 4 млрд гривен, причиненный уничтожением дамбы Оскольского водохранилища.

Два российских генерала получили подозрение от СБУ

Уничтожением дамбы руководили командующий 20-й общевойсковой армией западного военного округа РФ генерал-лейтенант Олег Цоков и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Олег Маковецкий.

12 сентября 2022 года по приказу Цокова оккупанты заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов. Тогда же авиационные группы россиян под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха.

После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.

Эти действия РФ привели к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 кв. км. Комплексная экспертиза установила, что окружающая природная среда нанесла ущерб почти на 4 млрд грн.

Цокову и Маковецкому сообщили о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса: о нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц; об экоциде, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В то же время в Службе безопасности добавляют, что сейчас идет проверка информации о вероятной гибели Цокова на войне в Украине.

Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства. Продолжаются комплексные меры по наказанию военных преступников РФ, — резюмируют в материале.

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