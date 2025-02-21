Приказали уничтожить Оскольскую плотину. Два российских генерала получили подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины объявила заочные подозрения двум генералам РФ, организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года.
Главные тезисы
- Оскольскую дамбу подорвали по приказу двух российских генералов, что привело к неконтролируемой утечке воды и серьезному ущербу окружающей среде.
- Два генерала РФ получили подозрения от СБУ за нарушения законов войны и экоцид, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
- Комплексная экспертиза установила ущерб в размере почти 4 млрд гривен, причиненный уничтожением дамбы Оскольского водохранилища.
Два российских генерала получили подозрение от СБУ
Уничтожением дамбы руководили командующий 20-й общевойсковой армией западного военного округа РФ генерал-лейтенант Олег Цоков и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Олег Маковецкий.
После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.
Эти действия РФ привели к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 кв. км. Комплексная экспертиза установила, что окружающая природная среда нанесла ущерб почти на 4 млрд грн.
В то же время в Службе безопасности добавляют, что сейчас идет проверка информации о вероятной гибели Цокова на войне в Украине.
Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства. Продолжаются комплексные меры по наказанию военных преступников РФ, — резюмируют в материале.
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