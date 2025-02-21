Наказали знищити Оскільську греблю. Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ

Служба безпеки України оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року.
Головні тези:
- Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ за організацію підриву Оскільської дамби в Україні.
- Дії військових призвели до неконтрольованого витоку води з водосховища на площі понад 120 кв. км та значної шкоди навколишньому середовищу.
- Російським генералам пред'явлені підозри за порушення законів війни та екоцид, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ
Знищенням дамби керували командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу РФ генерал-лейтенант Олег Цоков та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони генерал-лейтенант Олег Маковецький.
Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.
Ці дії РФ призвели до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 кв. км. Комплексна експертиза встановила, що навколишнє природне середовище зазнало шкоди майже на 4 млрд грн.
Водночас у Службі безпеки додають, що наразі триває перевірка інформації про ймовірну загибель Цокова на війні в Україні.
Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження. Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ, — резюмують у матеріалі.
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