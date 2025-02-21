Наказали знищити Оскільську греблю. Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Наказали знищити Оскільську греблю. Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ

СБУ
СБУ

Служба безпеки України оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року.

Головні тези:

  • Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ за організацію підриву Оскільської дамби в Україні.
  • Дії військових призвели до неконтрольованого витоку води з водосховища на площі понад 120 кв. км та значної шкоди навколишньому середовищу.
  • Російським генералам пред'явлені підозри за порушення законів війни та екоцид, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Двоє російських генералів отримали підозру від СБУ

Знищенням дамби керували командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу РФ генерал-лейтенант Олег Цоков та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони генерал-лейтенант Олег Маковецький.

12 вересня 2022 року за наказом Цокова окупанти замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів. Тоді ж авіаційні групи росіян під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Ці дії РФ призвели до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 кв. км. Комплексна експертиза встановила, що навколишнє природне середовище зазнало шкоди майже на 4 млрд грн.

Цокову й Маковецькому повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу: про порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб; про екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Водночас у Службі безпеки додають, що наразі триває перевірка інформації про ймовірну загибель Цокова на війні в Україні.

Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження. Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ, — резюмують у матеріалі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Криму ракетами уражено командний пункт з російським генералітетом — джерела
Бавовна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У якому випадку російські генерали можуть позбутися Путіна — відповідь Сікорського
Радослав Сікорський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по харківському "Епіцентру". СБУ оголосила підозри представникам російського генералітету
СБУ
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?