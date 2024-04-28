У якому випадку російські генерали можуть позбутися Путіна — відповідь Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російські генерали могли б постати перед питанням про те, щоб позбутися диктатора Володимира Путіна, якщо він дав би наказ використати ядерну зброю.
Загрози ядерного удару по Україні немає
Сікорський в інтерв'ю Bild розповів, що немає жодних доказів того, що Росія готує удар із застосуванням ядерної зброї.
Він додав, що США "дуже рішуче" заявили РФ, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ зважиться на застосування ядерної зброї.
Путін заявив про готовність Росії до ядерної війни
У березні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ технічно готова до ядерної війни.
Очільник Кремля додав, що розгляне такий сценарій, якщо США введуть свої війська в Україну — офіційна Москва розцінила б такий крок так само як і введення військ США на російську територію, тобто як інтервенцію.
За словами Путіна, необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України “ніколи не було”.
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