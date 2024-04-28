У якому випадку російські генерали можуть позбутися Путіна — відповідь Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російські генерали могли б постати перед питанням про те, щоб позбутися диктатора Володимира Путіна, якщо він дав би наказ використати ядерну зброю.

Загрози ядерного удару по Україні немає

Сікорський в інтерв'ю Bild розповів, що немає жодних доказів того, що Росія готує удар із застосуванням ядерної зброї.

Немає жодних доказів того, що боєголовки витягли зі сховища. Ми заздалегідь знали б, якби вони це зробили. Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок команд від Міністерства оборони та Генерального штабу для її застосування. Отже, він має переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент перед ними стане вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Він додав, що США "дуже рішуче" заявили РФ, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ зважиться на застосування ядерної зброї.

Я думаю, що це сильний фактор стримування, – додав він. Поширити

Путін заявив про готовність Росії до ядерної війни

У березні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ технічно готова до ядерної війни.

Очільник Кремля додав, що розгляне такий сценарій, якщо США введуть свої війська в Україну — офіційна Москва розцінила б такий крок так само як і введення військ США на російську територію, тобто як інтервенцію.