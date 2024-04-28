В каком случае российские генералы могут избавиться от Путина — ответ Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российские генералы могли бы встать перед вопросом о том, чтобы избавиться от диктатора Владимира Путина, если бы он дал приказ использовать ядерное оружие.
Угрозы ядерного удара по Украине нет
Сикорский в интервью Bild рассказал, что нет доказательств того, что Россия готовит удар с применением ядерного оружия.
Он добавил, что США "очень решительно" заявили РФ, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения какой-либо российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ решится на применение ядерного оружия.
Путин заявил о готовности России к ядерной войне
В марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ технически готова к ядерной войне.
Глава Кремля добавил, что рассмотрит такой сценарий, если США введут свои войска в Украину — официальная Москва расценила бы такой шаг так же, как и ввод войск США на российскую территорию, то есть как интервенцию.
По словам Путина, необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины "никогда не было".
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