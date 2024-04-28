В каком случае российские генералы могут избавиться от Путина — ответ Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российские генералы могли бы встать перед вопросом о том, чтобы избавиться от диктатора Владимира Путина, если бы он дал приказ использовать ядерное оружие.

Угрозы ядерного удара по Украине нет

Сикорский в интервью Bild рассказал, что нет доказательств того, что Россия готовит удар с применением ядерного оружия.

Нет никаких доказательств того, что боеголовки извлекли из хранилища. Мы бы заранее знали, если бы они это сделали. Это не оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка команд от Министерства обороны и Генерального штаба для ее применения. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить этот приказ. Эти генералы знают, что исполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент перед ними станет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Он добавил, что США "очень решительно" заявили РФ, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения какой-либо российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ решится на применение ядерного оружия.

Я думаю, что это сильный сдерживающий фактор, — добавил он. Поделиться

Путин заявил о готовности России к ядерной войне

В марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ технически готова к ядерной войне.

Глава Кремля добавил, что рассмотрит такой сценарий, если США введут свои войска в Украину — официальная Москва расценила бы такой шаг так же, как и ввод войск США на российскую территорию, то есть как интервенцию.