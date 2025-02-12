Задержание "топ-крысы" ФСБ — СБУ раскрыло детали громкой спецоперации
Категория
Украина
Дата публикации

Задержание "топ-крысы" ФСБ — СБУ раскрыло детали громкой спецоперации

СБУ
агент ФСБ
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Утром 12 февраля Служба безопасности Украины арестовала руководителя Антитеррористического центра полковника Дмитрия Козюру за сотрудничество с российскими спецслужбами. Его задерживал лично глава СБУ Василий Малюк.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины арестовала руководителя антитеррористического центра за сотрудничество с российскими спецслужбами, раскрыв детали предательства.
  • Успешная спецоперация включала широкий спектр мероприятий, позволивший СБУ эффективно противостоять угрозам и использовать предателя в контрразведывательной игре.
  • Уголовное производство фиксирует 14 эпизодов деятельности агентурной сети ФСБ, включая передачу важных данных о дислокации войск и инфраструктуре.

Детали задержания СБУ "топ-крысы" ФСБ Козюры

Как рассказали в СБУ, была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий.

Предатель уже долгое время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ. Мы фактически окружили его со всех сторон, круглосуточно контролировали каждый шаг "крысы" — контакты, общение, переписку, буквально "жили" в его телефоне, он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением.

По словам Малюка, он лично контролировал дело, а о разработке и реализации спецоперации докладывалось на прямую президенту Владимиру Зеленскому.

СБУ не только разоблачила измену Козюры, но и использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности передавала врагу большой массив дезинформации. Также, чтобы сделать невозможным причинение вреда государственной безопасности Украины, фигуранту был ограничен доступ к действительно важным данным.

Такая спецоперация показывает, что СБУ способна оперативно реагировать на угрозы и эффективно противодействовать врагу. С начала полномасштабного вторжения мы провели серьезный процесс очищения, который продолжается до сих пор. Делаем все, чтобы оградить наше государство от внутренних и внешних врагов.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

В материалах уголовного производства задокументировано 14 масштабных эпизодов деятельности агентурной сети ФСБ. Задачей предателей было передавать врагу данные о дислокации войск, вооружении, состоянии критической инфраструктуры и результатах ракетных ударов.

Предатель, завербованный ФСБ в Вене 2018 года, некоторое время был "законсервирован", но в декабре 2024 возобновил контакты с российскими кураторами. Связь с ФСБ он поддерживал через конспиративную квартиру в Киеве, используя специальные средства связи.

К делу причастны и родственники предателя, оправдывающие российскую агрессию. Им планируется объявить подозрение по ст. 436-2 УКУ. Установлен также куратор агентуры — Юрий Шаталов из ФСБ.

Вещи задержанного "топщура"

У СБУ есть безоговорочные доказательства преступления, в частности перехват разговоров, видео и документы. Чиновнику объявлено подозрение за госизмену (ст. 111 УКУ), ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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