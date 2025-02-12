Затримання "топщура" ФСБ — СБУ розкрила деталі гучної спецоперації

Зранку 12 лютого Служба безпеки України арештувала керівника Антитерористичного центру полковника Дмитра Козюру за співпрацю з російськими спецслужбами. Його затримував особисто голова СБУ Василь Малюк.
Головні тези:
- Служба безпеки України розкрила деталі арешту керівника Антитерористичного центру за співпрацю з ФСБ.
- Спецоперація включала складний комплекс гласних та негласних заходів, що дозволило СБУ ефективно протистояти загрозам та ворогам України.
- Затриманий зрадник був учасником агентурної мережі ФСБ, передаючи їй важливі дані про державну безпеку України.
Деталі затримання СБУ “топщура” ФСБ Козюри
Як розповіли в СБУ, було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів.
За словами Малюка, він особисто контролював справу, а про розробку та реалізацію спецоперації доповідалось на пряму президенту Володимиру Зеленському.
Зазначається, що СБУ не лише викрила Козюру на зраді, а й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки передавала ворогу великий масив дезінформації. Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних.
У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів діяльності агентурної мережі ФСБ. Завданням зрадників було передавати ворогу дані про дислокацію військ, озброєння, стан критичної інфраструктури та результати ракетних ударів.
Зрадник, завербований ФСБ у Відні 2018 року, певний час був "законсервований", але у грудні 2024 року поновив контакти з російськими кураторами. Зв’язок із ФСБ він підтримував через конспіративну квартиру в Києві, використовуючи спеціальні засоби зв’язку.
До справи причетні й родичі зрадника, які виправдовують російську агресію. Їм планується оголосити підозру за ст. 436-2 ККУ. Встановлено також куратора агентури — Юрія Шаталова з ФСБ.
СБУ має беззаперечні докази злочину, зокрема перехоплення розмов, відео та документи. Посадовцю оголошено підозру за держзраду (ст. 111 ККУ), йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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