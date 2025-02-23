В уряді назвали вартість українських надр на окупованих Росією територіях

Віце-премʼєр міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що вартість надр на окупованих Росією територіях України перевищує 350 мільярдів доларів.
Головні тези:
- Росія захопила значну частину корисних матеріалів, які можуть бути використані у військовій сфері.
- Важливе завдання влади України полягає в залученні інвестицій для переробки надр та розвитку родовищ.
Росія захопила значну частину надр України
З заявою з цього приводу Юлія Свириденко виступила під час форуму "Україна. Рік 2025".
За її словами, ці ресурси російські загарбники можуть використовувати для своєї оборонної галузі.
Юлія Свириденко звертає увагу на те, що Україна дійсно має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів.
Головне завдання влади — не просто експорт сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ.
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