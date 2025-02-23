В уряді назвали вартість українських надр на окупованих Росією територіях

Віце-премʼєр міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що вартість надр на окупованих Росією територіях України перевищує 350 мільярдів доларів.

Росія захопила значну частину надр України

З заявою з цього приводу Юлія Свириденко виступила під час форуму "Україна. Рік 2025".

На територіях, яка тимчасово окупована цих корисних матеріалів знаходиться на суму близько 350 мільярдів доларів" Юлія Свириденко Перша віце-премʼєр міністерка-міністерка економіки

За її словами, ці ресурси російські загарбники можуть використовувати для своєї оборонної галузі.

Юлія Свириденко звертає увагу на те, що Україна дійсно має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів.

Головне завдання влади — не просто експорт сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ.