В правительстве назвали стоимость украинских недр на оккупированных Россией территориях

Вице-премьер министр-министр экономики Юлия Свириденко официально подтвердила, что стоимость недр на оккупированных Россией территориях Украины превышает 350 миллиардов долларов.

Россия захватила значительную часть недр Украины

С заявлением на этот счет Юлия Свириденко выступила во время форума "Украина. Год 2025".

На территориях, временно оккупированных, этих полезных материалов находится на сумму около 350 миллиардов долларов" Юлия Свириденко Первая вице-премьер министерша-министр экономика

По ее словам, эти ресурсы российские захватчики могут использовать для своей оборонной отрасли.

Юлия Свириденко обращает внимание на то, что у Украины действительно есть запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов.

Главная задача власти — не просто экспорт сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений.