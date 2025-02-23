Офіційна Ваошава повинна отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги. З такою вимогою виступила депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка.

У Польщі заговорили про повернення допомоги від України

З заявою з цього приводу Анна Брилка виступала в етері радіо ZET, де почалася дискусія навколо війни Росії проти України та допомоги, яку передає Києву Варшава.

Польська політикиня почала стверджувати, що нинішні дії Дональда Трампа зумовлені очікуванням оплати за надану Україні допомогу.

Вона також додала, що в обмін на гарантії безпеки американці очікують доступу до рідкоземельних металів.

Журналісти поцікавилися у Брилки, чи не є це неоколоніалізмом. Вона відповіла, що ні. За її словами, йдеться про обумовленість надання допомоги.

Допомога коштує грошей, — додала політикиня. Поширити

На цьому тлі вона наголосила, що від самого початку повномасштабного вторгнення Польща, надаючи допомогу Києва, повинна була зі свого боку отримати від України "гарантію повернення" наданої допомоги.