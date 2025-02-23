Офіційна Ваошава повинна отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги. З такою вимогою виступила депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка.
Головні тези:
- Вимога щодо повернення допомоги від України виникла в контексті обговорення війни Росії проти України.
- Депутатка стверджує, що економічна присутність США є ключовим фактором безпеки для України.
У Польщі заговорили про повернення допомоги від України
З заявою з цього приводу Анна Брилка виступала в етері радіо ZET, де почалася дискусія навколо війни Росії проти України та допомоги, яку передає Києву Варшава.
Польська політикиня почала стверджувати, що нинішні дії Дональда Трампа зумовлені очікуванням оплати за надану Україні допомогу.
Вона також додала, що в обмін на гарантії безпеки американці очікують доступу до рідкоземельних металів.
Журналісти поцікавилися у Брилки, чи не є це неоколоніалізмом. Вона відповіла, що ні. За її словами, йдеться про обумовленість надання допомоги.
На цьому тлі вона наголосила, що від самого початку повномасштабного вторгнення Польща, надаючи допомогу Києва, повинна була зі свого боку отримати від України "гарантію повернення" наданої допомоги.
На її переконання, економічна присутність США є гарантією безпеки України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-