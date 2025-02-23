В Польше потребовали возвращения помощи, которую предоставили Украине
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Политика
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В Польше потребовали возвращения помощи, которую предоставили Украине

Брилка
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Источник:  online.ua

Официальная Ваошава должна получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной ей помощи. С таким требованием выступила депутат Европарламента от польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брилка.

Главные тезисы

  • Требование о возвращении помощи от Украины возникло в контексте обсуждения войны России против Украины.
  • Депутат утверждает, что экономическое присутствие США является ключевым фактором безопасности для Украины.

В Польше заговорили о возвращении помощи от Украины

С заявлением по этому поводу Анна Брилка выступала в эфире радио ZET, где началась дискуссия вокруг войны России против Украины и помощи, которую Киеву дает Варшава.

Польская политик начала утверждать, что нынешние действия Дональда Трампа обусловлены ожиданием оплаты за оказанную Украине помощь.

Она также добавила, что в обмен на гарантии безопасности американцы ожидают доступа к редкоземельным металлам.

Журналисты поинтересовались у Брилки, не является ли это неоколониализмом. Она ответила, что нет. По ее словам, речь идет об оговоренности на оказание помощи.

Помощь стоит денег, — добавила политик.

На этом фоне она отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения Польша, которая оказывает помощь Киеву, должна со своей стороны получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной помощи.

По ее мнению, экономическое присутствие США является гарантией безопасности Украины.

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