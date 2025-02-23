Официальная Ваошава должна получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной ей помощи. С таким требованием выступила депутат Европарламента от польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брилка.
Главные тезисы
- Требование о возвращении помощи от Украины возникло в контексте обсуждения войны России против Украины.
- Депутат утверждает, что экономическое присутствие США является ключевым фактором безопасности для Украины.
В Польше заговорили о возвращении помощи от Украины
С заявлением по этому поводу Анна Брилка выступала в эфире радио ZET, где началась дискуссия вокруг войны России против Украины и помощи, которую Киеву дает Варшава.
Польская политик начала утверждать, что нынешние действия Дональда Трампа обусловлены ожиданием оплаты за оказанную Украине помощь.
Она также добавила, что в обмен на гарантии безопасности американцы ожидают доступа к редкоземельным металлам.
Журналисты поинтересовались у Брилки, не является ли это неоколониализмом. Она ответила, что нет. По ее словам, речь идет об оговоренности на оказание помощи.
На этом фоне она отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения Польша, которая оказывает помощь Киеву, должна со своей стороны получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной помощи.
По ее мнению, экономическое присутствие США является гарантией безопасности Украины.
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