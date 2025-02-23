Евросоюз рассматривает сценарий конфискации активов России

ЕС вернулся к своей предыдущей идее

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, члены блока планируют сделать все возможное, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.

Страна оказалась в крайне затруднительном положении после недавних скандальных заявлений и решений президента США Дональда Трампа.

Анонимные источники сообщают, что европейские чиновники обсуждают различные варианты использования российских активов в рамках Международной компенсационной комиссии, определяющей размер компенсации, принадлежащей Украине.

Активы могут быть арестованы, если Москва откажется возместить ущерб. Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России по возмещению ущерба в потенциальном мирном соглашении, говорят источники журналистов. Поделиться

Что важно понимать, призывы к тотальному аресту российских активов были отклонены некоторыми странами-членами ЕС.