Евросоюз рассматривает сценарий конфискации активов России

Официальный Брюссель активно анализирует возможности использования замороженных на территории блока российских активов. Главная цель ЕС: возмещение Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.
Главные тезисы
- Главная цель ЕС – способствовать финансовой и военной поддержке Украины в условиях сложного положения после недавних решений президента США.
- Европейские чиновники обсуждают различные варианты использования российских активов через Международную Компенсационную Комиссию.
ЕС вернулся к своей предыдущей идее
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, члены блока планируют сделать все возможное, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.
Страна оказалась в крайне затруднительном положении после недавних скандальных заявлений и решений президента США Дональда Трампа.
Анонимные источники сообщают, что европейские чиновники обсуждают различные варианты использования российских активов в рамках Международной компенсационной комиссии, определяющей размер компенсации, принадлежащей Украине.
Что важно понимать, призывы к тотальному аресту российских активов были отклонены некоторыми странами-членами ЕС.
Например, против выступили Германия и Франция, которые боятся правовых и экономических последствий.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-