Евросоюз рассматривает сценарий конфискации активов России
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз рассматривает сценарий конфискации активов России

ЕС вернулся к своей предыдущей идее
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Источник:  Bloomberg

Официальный Брюссель активно анализирует возможности использования замороженных на территории блока российских активов. Главная цель ЕС: возмещение Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.

Главные тезисы

  • Главная цель ЕС – способствовать финансовой и военной поддержке Украины в условиях сложного положения после недавних решений президента США.
  • Европейские чиновники обсуждают различные варианты использования российских активов через Международную Компенсационную Комиссию.

ЕС вернулся к своей предыдущей идее

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, члены блока планируют сделать все возможное, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.

Страна оказалась в крайне затруднительном положении после недавних скандальных заявлений и решений президента США Дональда Трампа.

Анонимные источники сообщают, что европейские чиновники обсуждают различные варианты использования российских активов в рамках Международной компенсационной комиссии, определяющей размер компенсации, принадлежащей Украине.

Активы могут быть арестованы, если Москва откажется возместить ущерб. Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России по возмещению ущерба в потенциальном мирном соглашении, говорят источники журналистов.

Что важно понимать, призывы к тотальному аресту российских активов были отклонены некоторыми странами-членами ЕС.

Например, против выступили Германия и Франция, которые боятся правовых и экономических последствий.

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