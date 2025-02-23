Євросоюз розглядає сценарій конфіскації активів Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Євросоюз розглядає сценарій конфіскації активів Росії

ЄС
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Джерело:  Bloomberg

Офіційний Брюссель наразі активно аналізує можливості використання заморожених на території блоку російських активів. Головна мета ЄС: відшкодування Україні збитків, спричинених російською агресією.

Головні тези:

  • Головна мета ЄС - сприяти фінансовій та військовій підтримці України в умовах складного становища після нещодавніх рішень президента США.
  • Європейські посадовці обговорюють різноманітні варіанти використання російських активів через Міжнародну компенсаційну комісію.

ЄС повернувся до своєї попередньої ідеї

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, члени блоку планують зробити все можливе, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Країна опинилася у вкрай складному становищі після нещодавніх скандальних заяв та рішень президента США Дональда Трампа.

Анонімні джерела повідомляють, що європейські посадовці обговорюють різноманітні варіанти використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії, яка й яка визначатиме розмір компенсації, що належить Україні.

Активи можуть бути заарештовані, якщо Москва відмовиться відшкодувати збитки. Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, кажуть джерела журналістів.

Що важливо розуміти, заклики стосовно тотально арешту російських активів були відхилені деякими країнами-членами ЄС.

До прикладу, проти виступили Німеччина та Франція, які бояться правових та економічних наслідків.

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