ЄС повернувся до своєї попередньої ідеї

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, члени блоку планують зробити все можливе, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Країна опинилася у вкрай складному становищі після нещодавніх скандальних заяв та рішень президента США Дональда Трампа.

Анонімні джерела повідомляють, що європейські посадовці обговорюють різноманітні варіанти використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії, яка й яка визначатиме розмір компенсації, що належить Україні.

Активи можуть бути заарештовані, якщо Москва відмовиться відшкодувати збитки. Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, кажуть джерела журналістів. Поширити

Що важливо розуміти, заклики стосовно тотально арешту російських активів були відхилені деякими країнами-членами ЄС.