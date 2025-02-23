Зеленский готов покинуть пост президента, но есть условия
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Политика
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Зеленский готов покинуть пост президента, но есть условия

Офис Президента Украины
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что он не держится за власть и готов покинуть пост президента, если это вернет мир в Украину или обеспечит ей членство в НАТО.

Главные тезисы

  • Президент также прокомментировал условия соглашения о недрах с США и долгах Украины.
  • Зеленский утверждает, что ранее предоставленные США средства – это гранты, а не долг.

Зеленский озвучил свои условия

С заявлением на этот счет глава государства выступил во время форума "Украина. Год 2025".

Владимир Зеленский ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, готов ли он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины.

Я готов покинуть пост президента, если это принесет мир. Могу поменять это на НАТО (вступление в Альянс — ред.)

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также украинский лидер прокомментировал потенциальное соглашение о недрах с США. Он добавил, что Украина не должна признавать гранты как долги.

Я договаривался с Байденом и Конгрессом, что те средства, которые предоставляли нам США, что это гранты, а не деньги в долг, — объяснил Зеленский.

По его словам, есть цифра в 100 млрд долларов, однако отнюдь не 500 млрд долл., пытавшихся повесить как долг.

Я хочу диалога. Я не буду подписывать то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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