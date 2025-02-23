Зеленский готов покинуть пост президента, но есть условия

Глава государства Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что он не держится за власть и готов покинуть пост президента, если это вернет мир в Украину или обеспечит ей членство в НАТО.

Зеленский озвучил свои условия

С заявлением на этот счет глава государства выступил во время форума "Украина. Год 2025".

Владимир Зеленский ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, готов ли он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины.

Я готов покинуть пост президента, если это принесет мир. Могу поменять это на НАТО (вступление в Альянс — ред.) Владимир Зеленский Президент Украины

Также украинский лидер прокомментировал потенциальное соглашение о недрах с США. Он добавил, что Украина не должна признавать гранты как долги.

Я договаривался с Байденом и Конгрессом, что те средства, которые предоставляли нам США, что это гранты, а не деньги в долг, — объяснил Зеленский. Поделиться

По его словам, есть цифра в 100 млрд долларов, однако отнюдь не 500 млрд долл., пытавшихся повесить как долг.