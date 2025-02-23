Зеленский готов покинуть пост президента, но есть условия

Глава государства Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что он не держится за власть и готов покинуть пост президента, если это вернет мир в Украину или обеспечит ей членство в НАТО.
Главные тезисы
- Президент также прокомментировал условия соглашения о недрах с США и долгах Украины.
- Зеленский утверждает, что ранее предоставленные США средства – это гранты, а не долг.
Зеленский озвучил свои условия
С заявлением на этот счет глава государства выступил во время форума "Украина. Год 2025".
Владимир Зеленский ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, готов ли он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины.
Также украинский лидер прокомментировал потенциальное соглашение о недрах с США. Он добавил, что Украина не должна признавать гранты как долги.
По его словам, есть цифра в 100 млрд долларов, однако отнюдь не 500 млрд долл., пытавшихся повесить как долг.
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