Зеленский встретился с Трампом в Белом доме — первые подробности
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Зеленский встретился с Трампом в Белом доме — первые подробности

Встреча
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Источник:  Укринформ

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали переговоры в Овальном кабинете вечером 28 февраля по широкому кругу вопросов, связанных с установлением мира в Украине, углублением партнерства и другими важными аспектами.

Главные тезисы

  • Президенты Украины и США начали переговоры по установлению мира в Украине и углублению партнерства.
  • Планируется создание инвестиционного фонда восстановления в пользу Украины с ратификацией со стороны Верховной Рады.
  • Лидеры обсудили вопросы войны России против Украины, способы ее прекращения и партнерство в разработках украинских ископаемых.

Зеленский встретился с Трампом: что известно

Встреча президентов проходит при присутствии представителей официальных делегаций с обеих сторон,

Ожидается, что главы государств обсудят вопросы войны России против Украины, способы ее прекращения и установления мира, реализации двустороннего партнерства в сфере разработок украинских ископаемых и другие вопросы. Общение лидеров продолжится в ходе рабочего ланча, где будет возможность обсудить позиции в более неформальной обстановке.

После этого главы государств примут участие в подписании двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины. Накануне Кабинет Министров Украины принял решение о подписании договора с правительством США.

Документ рамочным, что означает необходимость наработки дальнейших шагов обеими сторонами. В дальнейшем страны будут работать над договором о создании инвестиционного фонда восстановления, который потребует ратификации со стороны Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме показал Президенту США Дональду Трампу фото граждан Украины до и после российского плена.

Украина не вернется к войне, заявил Трамп.

Зеленский добавил, что, по его мнению, Трамп не остановит поддержку Украины.

Если Трамп принесет мир в Украину, он будет на уровне Джорджа Вашингтона.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Трамп сделал ряд заявлений на встрече с Зеленским:

  • Мы дадим Украине оружие. Надеюсь, нам не придется присылать многое.

  • Мы не говорим о гарантиях безопасности. Мы все ждем скорейшего окончания этой войны.

  • Мы собираемся использовать редкоземельные минералы и использовать их для всего, что мы делаем, включая ШИ и оружие

  • Как только сделка будет заключена, все закончится. Россия не захочет возвращаться.

  • Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца.

  • Я остановил очень много войн. Многие хотели воевать, но я их остановил. Вы даже не слышали об этом.

Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже поступали так. Путин нарушал его 25 раз, в том числе и во время вашей каденции, — ответил Трампу Зеленский.

На вопрос, на чьей стороне — России или Украины, Трамп ответил, что он посередине, потому что хочет мира.

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