Трамп может заблокировать всю помощь США для Украины — WP
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Трамп может заблокировать всю помощь США для Украины — WP

США могут остановить всю помощь для Украины
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Источник:  The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий, при котором произойдет прекращение всех текущих поставок военной помощи Украине. Это произошло после того, как глава Белого дома и вице-президент Джей-Ди Венс спровоцировали с украинским лидером Владимиром Зеленским спор в Овальном кабинете.

Главные тезисы

  • Прекращение всех поставок может оказаться серьезным ударом для Украины.
  • Команда Трампа не хочет признавать тот факт, что спровоцировала Зеленского.

США могут остановить всю помощь для Украины

Согласно данным инсайдеров, решение, если его все-таки примут, коснется радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.

Речь идет об оружии, которое уже готовится к отправке в Украину через президентский механизм сокращения вооружений.

Рассмотрение вопроса о содержании оружия для Украины, отражающего полномасштабное вторжение со стороны России, подчеркивает резкое ухудшение отношений между бывшими союзниками после противоречивого обмена мнениями в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Венсом.

В окружении президента США не хотят признавать тот факт, что конфронтация Трампа и Венса с Зеленским была умышленной.

В Белом доме продолжают утверждать, что делали все возможное, чтобы создать более положительный тон в планировании встречи.

По словам инсайдера, на это указывает отказ Трампа от лживых обвинений в том, что Зеленский является "диктатором".

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