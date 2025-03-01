Трамп может заблокировать всю помощь США для Украины — WP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий, при котором произойдет прекращение всех текущих поставок военной помощи Украине. Это произошло после того, как глава Белого дома и вице-президент Джей-Ди Венс спровоцировали с украинским лидером Владимиром Зеленским спор в Овальном кабинете.
Главные тезисы
- Прекращение всех поставок может оказаться серьезным ударом для Украины.
- Команда Трампа не хочет признавать тот факт, что спровоцировала Зеленского.
США могут остановить всю помощь для Украины
Согласно данным инсайдеров, решение, если его все-таки примут, коснется радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.
Речь идет об оружии, которое уже готовится к отправке в Украину через президентский механизм сокращения вооружений.
В окружении президента США не хотят признавать тот факт, что конфронтация Трампа и Венса с Зеленским была умышленной.
В Белом доме продолжают утверждать, что делали все возможное, чтобы создать более положительный тон в планировании встречи.
По словам инсайдера, на это указывает отказ Трампа от лживых обвинений в том, что Зеленский является "диктатором".
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