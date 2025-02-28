Держдеп США припиняє підтримку відновлення енергомережі України — що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації

Держдеп США припиняє підтримку відновлення енергомережі України — що відомо

енергосистема
Джерело:  NBC News

Цього тижня Державний департамент припинив ініціативу Агентства США з міжнародного розвитку, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після нападів російських військових, за словами двох представників USAID, які працюють у місії агентства в Україні.

Головні тези:

  • Діяльність USAID у напрямку відновлення енергетичної мережі України припинена Державним департаментом США.
  • Рішення може зробити українську енергетичну мережу вразливою в розпал зими під час нападів російських ракет.
  • Пониження присутності USAID в Україні може спричинити економічну та енергетичну кризу в країні.

Відновлення енергомережі України не отримає фінансування США

USAID інвестувала сотні мільйонів доларів у допомогу енергетичній мережі України у відновленні після атак з боку Росії.

Через атаки на енергетичні об'єкти вночі в деяких регіонах України відключено електроенергію. Системи країни зазнавали майже постійного впливу протягом трирічної війни.

Це значно підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші минулі інвестиції, — сказав NBC News один із представників USAID, який бере участь у місії в Україні.

За словами чиновника, Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою.

Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи.

Крім припинення проєкт енергетичної безпеки України, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

До останніх кроків адміністрації Трампа 64 американських державних службовців і підрядників служили в Україні для агентства. Планується, що лише вісім із цього персоналу залишаться на місцях у зруйнованій війною країні після того, як адміністрація Трампа відправила решту робочої сили у всьому світі в адміністративну відпустку та наказала тим працівникам, які не вважаються «критично важливими», повернутися до США.

Двоє чиновників попередили, що вихід USAID з України зробить її енергетичну мережу вразливою в розпал зими, оскільки вона зазнає нападів нових російських ракет.

На основі документа, отриманого NBC News, Державний департамент також наказав припинити програму, спрямовану на «реформування фінансового сектора».

Ми не будемо стежити за тим, куди пішли ці гроші за останні кілька років, — сказав один із чиновників.

Бюро USAID у справах Європи та Євразії, яке курує місію в Україні, має 115 співробітників, розташованих у Вашингтоні, округ Колумбія. За словами двох представників USAID, персоналу бюро було повідомлено, що кількість буде скорочена до 29 співробітників, які залишаться активними.

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