Держдеп США припиняє підтримку відновлення енергомережі України — що відомо

Цього тижня Державний департамент припинив ініціативу Агентства США з міжнародного розвитку, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після нападів російських військових, за словами двох представників USAID, які працюють у місії агентства в Україні.
Головні тези:
- Діяльність USAID у напрямку відновлення енергетичної мережі України припинена Державним департаментом США.
- Рішення може зробити українську енергетичну мережу вразливою в розпал зими під час нападів російських ракет.
- Пониження присутності USAID в Україні може спричинити економічну та енергетичну кризу в країні.
Відновлення енергомережі України не отримає фінансування США
USAID інвестувала сотні мільйонів доларів у допомогу енергетичній мережі України у відновленні після атак з боку Росії.
Через атаки на енергетичні об'єкти вночі в деяких регіонах України відключено електроенергію. Системи країни зазнавали майже постійного впливу протягом трирічної війни.
За словами чиновника, Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою.
Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи.
Крім припинення проєкт енергетичної безпеки України, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.
Двоє чиновників попередили, що вихід USAID з України зробить її енергетичну мережу вразливою в розпал зими, оскільки вона зазнає нападів нових російських ракет.
На основі документа, отриманого NBC News, Державний департамент також наказав припинити програму, спрямовану на «реформування фінансового сектора».
Ми не будемо стежити за тим, куди пішли ці гроші за останні кілька років, — сказав один із чиновників.
Бюро USAID у справах Європи та Євразії, яке курує місію в Україні, має 115 співробітників, розташованих у Вашингтоні, округ Колумбія. За словами двох представників USAID, персоналу бюро було повідомлено, що кількість буде скорочена до 29 співробітників, які залишаться активними.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-