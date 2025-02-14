Суд наказав Трампу розблокувати фінансування USAID

Згідно з даними журналістів, федеральний суддя Амір Алі наказав команді президента США Дональда Трампа розблокувати діяльність Агентства з міжнародного розвитку США (USAID). Білий дім повинен скасувати тритижневе заморожування фінансування, яке зупинило надходження американської допомоги.

У США триває боротьба за USAID

Що важливо розуміти, суддя видав тимчасовий наказ за позовом двох організацій — Коаліції з адвокації вакцин проти СНІДу та Глобальної ради з охорони здоров'я.

Амір Алі звертає увагу на, масштабну шкоду, яку неочікуване закриття завдало неприбутковим організаціям та іншим організаціям, що допомагають надавати допомогу США за кордоном.

У документі йдеться про те, що команда Дональда Трампа стверджувала, що повинна припинити фінансування тисяч програм допомоги USAID за кордоном, щоб провести ретельний аналіз кожної програми та визначити, чи слід її ліквідувати.

Як зазначив суддя, Білий дім досі не озвучив жодних пояснень, чому тотальне блокування всієї затвердженої Конгресом іноземної допомоги можна вважати раціональною передумовою для перегляду програм.