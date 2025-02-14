Суд приказал Трампу разблокировать финансирование USAID

Согласно данным журналистов, федеральный судья Амир Али приказал команде президента США Дональда Трампа разблокировать деятельность Агентства по международному развитию США (USAID). Белый дом должен отменить трехнедельную заморозку финансирования, которая остановила поступление американской помощи.
Главные тезисы
- Судья подчеркнул, что решение Трампа нанесло ущерб неприбыльным организациям.
- Постановление запрещает главе Госдепа Марку Рубио и другим должностным лицам администрации Трампа выполнять приказы об остановке работ USAID.
В США продолжается борьба за USAID
Что важно понимать, судья издал временный приказ по иску двух организаций — Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению.
Амир Али обращает внимание на масштабный ущерб, который неожиданное закрытие нанесло неприбыльным организациям и другим организациям, помогающим оказывать помощь США за рубежом.
В документе указано, что команда Дональда Трампа утверждала, что должна прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за рубежом, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать.
Как отметил судья, Белый дом до сих пор не озвучил никаких объяснений, почему тотальную блокировку всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи можно считать рациональной предпосылкой для просмотра программ.
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