Суд приказал Трампу разблокировать финансирование USAID

Согласно данным журналистов, федеральный судья Амир Али приказал команде президента США Дональда Трампа разблокировать деятельность Агентства по международному развитию США (USAID). Белый дом должен отменить трехнедельную заморозку финансирования, которая остановила поступление американской помощи.

В США продолжается борьба за USAID

Что важно понимать, судья издал временный приказ по иску двух организаций — Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению.

Амир Али обращает внимание на масштабный ущерб, который неожиданное закрытие нанесло неприбыльным организациям и другим организациям, помогающим оказывать помощь США за рубежом.

В документе указано, что команда Дональда Трампа утверждала, что должна прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за рубежом, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать.

Как отметил судья, Белый дом до сих пор не озвучил никаких объяснений, почему тотальную блокировку всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи можно считать рациональной предпосылкой для просмотра программ.