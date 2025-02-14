Суд приказал Трампу разблокировать финансирование USAID
Категория
Мир
Дата публикации

Суд приказал Трампу разблокировать финансирование USAID

В США продолжается борьба за USAID
Читати українською
Источник:  AP

Согласно данным журналистов, федеральный судья Амир Али приказал команде президента США Дональда Трампа разблокировать деятельность Агентства по международному развитию США (USAID). Белый дом должен отменить трехнедельную заморозку финансирования, которая остановила поступление американской помощи.

Главные тезисы

  • Судья подчеркнул, что решение Трампа нанесло ущерб неприбыльным организациям.
  • Постановление запрещает главе Госдепа Марку Рубио и другим должностным лицам администрации Трампа выполнять приказы об остановке работ USAID.

В США продолжается борьба за USAID

Что важно понимать, судья издал временный приказ по иску двух организаций — Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению.

Амир Али обращает внимание на масштабный ущерб, который неожиданное закрытие нанесло неприбыльным организациям и другим организациям, помогающим оказывать помощь США за рубежом.

В документе указано, что команда Дональда Трампа утверждала, что должна прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за рубежом, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать.

Как отметил судья, Белый дом до сих пор не озвучил никаких объяснений, почему тотальную блокировку всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи можно считать рациональной предпосылкой для просмотра программ.

Следовательно, это постановление запрещает государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам администрации Трампа выполнять приказы об остановке работ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД застали Маска на репосте российского фейка насчет USAID
ЦПД
Маск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Администрация президента США планирует уволить почти 10 тыс сотрудников USAID
USAID
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Закрыть эту структуру!". Трамп обвинил USAID в неслыханной коррупции
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?