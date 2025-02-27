У ЦПД спростували фейк щодо USAID, журналу Time і Зеленського

У соцмережі Х тиражується фейкове відео про те, що USAID буцімто заплатило журналу Time 4 млн дол, щоб назвати Президента України Володимира Зеленського «Людиною року». Ця інформація не відповідає дійсності.

У ЦПД спростували фейк щодо хабарництва при оголошенні “Людини року”

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У соцмережі Х поширюється фейкове відео від імені американського видання New York Post про те, що USAID буцімто заплатило журналу Time $4 млн, щоб назвати Президента України Володимира Зеленського «Людиною року». Ця інформація не відповідає дійсності, а відео, яке шириться у соцмережах, відсутнє на офіційних ресурсах New York Post.

Подібні вкиди створюються з метою дискредитації Президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені, вважають у ЦПД.

У Центрі закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.