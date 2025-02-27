У ЦПД спростували фейк щодо USAID, журналу Time і Зеленського

У соцмережі Х тиражується фейкове відео про те, що USAID буцімто заплатило журналу Time 4 млн дол, щоб назвати Президента України Володимира Зеленського «Людиною року». Ця інформація не відповідає дійсності.
Головні тези:
- Центр протидії дезінформації спростував фейк про те, що USAID оплатило обкладинку “Людина року” журналу Time з Зеленським.
- Фейкове відео, поширене у соцмережах, не має підтвердження на офіційних ресурсах New York Post.
- Подібні маніпуляції створюються для пошкодження репутації Президента України на світовій арені.
У ЦПД спростували фейк щодо хабарництва при оголошенні “Людини року”
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У соцмережі Х поширюється фейкове відео від імені американського видання New York Post про те, що USAID буцімто заплатило журналу Time $4 млн, щоб назвати Президента України Володимира Зеленського «Людиною року». Ця інформація не відповідає дійсності, а відео, яке шириться у соцмережах, відсутнє на офіційних ресурсах New York Post.
Подібні вкиди створюються з метою дискредитації Президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені, вважають у ЦПД.
У Центрі закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
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