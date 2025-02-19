Російська Федерація розпочала нову дезінформаційну кампанію проти України. Цього разу звинувачує у нібито "підготовці терактів" на території європейських країн. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У ЦПД спростували черговий російський фейк щодо України

Служба зовнішньої розвідки Росії 19 лютого заявила про те, що Україні з метою зриву мирних переговорів нібито готує "проведення серії терактів" проти дипломатичних представництв Росії на території Європи. Зокрема йдеться про Німеччину, країни Балтії, Скандинавії, Словаччини та Угорщини.

Як пояснив Коваленко, інформаційну операцію Росії курує давній друг диктатора Володимира Путіна, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Останній же вже провалив кабельні диверсії країни-терориста проти країн НАТО. Зокрема розповідав після цього, що Україна нібито готує теракти проти суден.

Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС". Насправді Росія здійснила низку диверсій і підпалів в країнах ЄС та НАТО, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що казали в Альянсі. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Керівник ЦПД відзначив, що сьогодні Наришкін готує нові можливі диверсії, щоб звинуватити Україну, але через його бездарність стане одразу зрозуміло, що причетна до усього саме Росії.