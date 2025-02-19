У ЦПД розвінчали російський фейк про підготовку Україною терактів у Європі

Російська Федерація розпочала нову дезінформаційну кампанію проти України. Цього разу звинувачує у нібито "підготовці терактів" на території європейських країн. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Головні тези:
- Російська Федерація поширює дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у Європі.
- Центр протидії дезінформації спростував російський фейк та вказав на кураторство керівника російської розвідки.
- Російська Федерація сама вчинила диверсії та підпали в країнах ЄС та НАТО, у спробах чого звинуваяувала Україну.
У ЦПД спростували черговий російський фейк щодо України
Служба зовнішньої розвідки Росії 19 лютого заявила про те, що Україні з метою зриву мирних переговорів нібито готує "проведення серії терактів" проти дипломатичних представництв Росії на території Європи. Зокрема йдеться про Німеччину, країни Балтії, Скандинавії, Словаччини та Угорщини.
Як пояснив Коваленко, інформаційну операцію Росії курує давній друг диктатора Володимира Путіна, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Останній же вже провалив кабельні диверсії країни-терориста проти країн НАТО. Зокрема розповідав після цього, що Україна нібито готує теракти проти суден.
Керівник ЦПД відзначив, що сьогодні Наришкін готує нові можливі диверсії, щоб звинуватити Україну, але через його бездарність стане одразу зрозуміло, що причетна до усього саме Росії.
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