У ЦПД развенчали российский фейк о подготовке Украиной терактов в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк о подготовке Украиной терактов в Европе

фейк
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Источник:  KOVALENKO

Российская Федерация начала новую дезинформационную кампанию против Украины. В этот раз обвиняет в якобы "подготовке терактов" на территории европейских стран. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Главные тезисы

  • Российская Федерация начала дезинформационную кампанию против Украины, обвиняя ее в подготовке терактов в Европе.
  • Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк и выявил кураторство российской разведки за дезинформационной кампанией.
  • Служба внешней разведки России распространяла дезинформацию о предполагаемой подготовке Украиной терактов в странах Евросоюза и НАТО.

В ЦПИ опровергли очередной российский фейк по Украине

Служба внешней разведки России 19 февраля заявила о том, что Украина в целях срыва мирных переговоров якобы готовит "проведение серии терактов" против дипломатических представительств России на территории Европы. В частности, речь идет о Германии, странах Балтии, Скандинавии, Словакии и Венгрии.

Как пояснил Коваленко, информационную операцию России курирует давний друг диктатора Владимира Путина, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Последний уже провалил кабельные диверсии страны-террориста против стран НАТО. В частности, рассказывал после этого, что Украина якобы готовит теракты против судов.

Сейчас Нарышкин почерк не меняет и лжет о "подготовке Украиной терактов в ЕС". На самом деле, Россия совершила ряд диверсий и поджогов в странах ЕС и НАТО, пыталась убить гендиректора Rheinmetall, о чем говорили в Альянсе.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Руководитель ЦПИ отметил, что сегодня Нарышкин готовит новые возможные диверсии, чтобы обвинить Украину, но по его бездарности станет сразу понятно, что причастна ко всему именно России.

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