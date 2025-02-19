Российская Федерация начала новую дезинформационную кампанию против Украины. В этот раз обвиняет в якобы "подготовке терактов" на территории европейских стран. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В ЦПИ опровергли очередной российский фейк по Украине

Служба внешней разведки России 19 февраля заявила о том, что Украина в целях срыва мирных переговоров якобы готовит "проведение серии терактов" против дипломатических представительств России на территории Европы. В частности, речь идет о Германии, странах Балтии, Скандинавии, Словакии и Венгрии.

Как пояснил Коваленко, информационную операцию России курирует давний друг диктатора Владимира Путина, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Последний уже провалил кабельные диверсии страны-террориста против стран НАТО. В частности, рассказывал после этого, что Украина якобы готовит теракты против судов.

Сейчас Нарышкин почерк не меняет и лжет о "подготовке Украиной терактов в ЕС". На самом деле, Россия совершила ряд диверсий и поджогов в странах ЕС и НАТО, пыталась убить гендиректора Rheinmetall, о чем говорили в Альянсе. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

Руководитель ЦПИ отметил, что сегодня Нарышкин готовит новые возможные диверсии, чтобы обвинить Украину, но по его бездарности станет сразу понятно, что причастна ко всему именно России.