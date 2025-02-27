У ЦПД опровергли фейк про USAID, журнал Time и Зеленского

В соцсети Х тиражируется фейковое видео о том, что USAID якобы заплатило журналу Time 4 млн долл., чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года». Эта информация не соответствует действительности.

У ЦПД опровергли фейк о взятке при объявлении "Человека года"

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В соцсети Х распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time $4 млн, чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года». Эта информация не соответствует действительности, а распространяющееся в соцсетях видео отсутствует на официальных ресурсах New York Post.

Подобные вбросы создаются для дискредитации Президента Украины Владимира Зеленского на международной арене, считают в ЦПИ.

В Центре призывали доверять только верифицированным источникам информации.