У ЦПД опровергли фейк про USAID, журнал Time и Зеленского

В соцсети Х тиражируется фейковое видео о том, что USAID якобы заплатило журналу Time 4 млн долл., чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года». Эта информация не соответствует действительности.
Главные тезисы
- ЦПД опроверг фейк о том, что USAID заплатило журналу Time за выбор Зеленского “Человеком года”.
- Подобные манипуляции создаются для дискредитации репутации Президента Украины на мировой арене.
- Фейковое видео, распространенное в соцсетях, не подтверждается на официальных ресурсах New York Post.
У ЦПД опровергли фейк о взятке при объявлении "Человека года"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В соцсети Х распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time $4 млн, чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года». Эта информация не соответствует действительности, а распространяющееся в соцсетях видео отсутствует на официальных ресурсах New York Post.
Подобные вбросы создаются для дискредитации Президента Украины Владимира Зеленского на международной арене, считают в ЦПИ.
В Центре призывали доверять только верифицированным источникам информации.
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