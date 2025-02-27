Адміністрація Трампа заявила про припинення понад 90% допомоги від USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відповідна інформація випливає з позову, поданого 26 лютого.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа припиняє понад 90% допомоги від USAID, що має негативний вплив на роботу некомерційних організацій та підрядників.
- Близько 5800 грантів USAID було припинено, при цьому збережено лише понад 500 грантів, вартість яких становить приблизно 57 млрд дол.
- Рішення адміністрації стало наслідком масштабного замороження фінансування та перегляду мільярдів доларів допомоги по всьому світу.
USAID припиняє 90% допомоги по всьому світу
Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID залишилися в силі. Загальна максимальна вартість збережених грантів становить приблизно 57 млрд дол, — йдеться в заяві адміністрації Трампа.
Також у документі сказано, що крім припинення дії грантів USAID, "було припинено дію близько 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів".
CNN пише, що значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.
Це сталося після того, як адміністрація Трампа або відправила більшість співробітників USAID у відпустку, або звільнила їх.
Оновлення від адміністрації було подано у відповідь на позов, що оскаржує загальне призупинення іноземної допомоги.
Згідно з документом, державний секретар США Марко Рубіо в середу "ухвалив остаточне рішення щодо кожної нагороди на індивідуальній основі, ствердно обравши або збереження нагороди, або її припинення згідно з умовами документа або незалежного юридичного органу як такої, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів".
Однак позивачі в цьому позові в середу спростували твердження про те, що Рубіо особисто розглядав усі рішення про розірвання, заявивши, що "було б неможливо, щоб одна людина або навіть група людей осмислено розглянули всі ці контракти і рішення за такий короткий період".
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