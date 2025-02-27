Администрация Трампа заявила о прекращении более 90% помощи USAID

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая информация следует из иска, поданного 26 февраля.

USAID прекращает 90% помощи по всему миру

В общей сложности около 5800 грантов USAID было прекращено, а более 500 грантов USAID остались в силе. Общая максимальная стоимость сохраненных грантов составляет около 57 млрд долл., — говорится в заявлении администрации Трампа.

Также в документе говорится, что помимо прекращения действия грантов USAID, "было прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов".

Позже 26 февраля администрация объяснила в заявлении, что "осталось еще 297 контрактов, которые необходимо пересмотреть". Поделиться

CNN пишет, что существенное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабной заморозки финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Это произошло после того, как администрация Трампа либо отправила большинство сотрудников USAID в отпуск, либо уволила их.

Обновление от администрации было подано в ответ на иск, обжалующий общую приостановку иностранной помощи.

Согласно документу, государственный секретарь США Марко Рубио в среду "принял окончательное решение по каждой награде на индивидуальной основе, утвердительно избрав либо сохранение награды, либо ее прекращение в соответствии с условиями документа или независимого юридического органа как не отвечающей национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

Однако истцы в этом иске опровергли утверждение о том, что Рубио лично рассматривал все решения о расторжении, заявив, что "было бы невозможно, чтобы один человек или даже группа людей осмысленно рассмотрели все эти контракты и решения за столь короткий период".