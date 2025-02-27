Администрация Трампа заявила о прекращении более 90% помощи USAID

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая информация следует из иска, поданного 26 февраля.
Главные тезисы
- Под администрацией Трампа более 90% помощи через USAID было прекращено, большинство грантов приостановлено.
- Это решение негативно сказывается на работе некоммерческих организаций и подрядчиков, связанных с международным развитием.
- Программы помощи по всему миру столкнулись с заморозкой финансирования и пересмотром миллиардов долларов после прекращения помощи через USAID.
USAID прекращает 90% помощи по всему миру
В общей сложности около 5800 грантов USAID было прекращено, а более 500 грантов USAID остались в силе. Общая максимальная стоимость сохраненных грантов составляет около 57 млрд долл., — говорится в заявлении администрации Трампа.
Также в документе говорится, что помимо прекращения действия грантов USAID, "было прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов".
CNN пишет, что существенное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабной заморозки финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.
Это произошло после того, как администрация Трампа либо отправила большинство сотрудников USAID в отпуск, либо уволила их.
Обновление от администрации было подано в ответ на иск, обжалующий общую приостановку иностранной помощи.
Согласно документу, государственный секретарь США Марко Рубио в среду "принял окончательное решение по каждой награде на индивидуальной основе, утвердительно избрав либо сохранение награды, либо ее прекращение в соответствии с условиями документа или независимого юридического органа как не отвечающей национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".
Однако истцы в этом иске опровергли утверждение о том, что Рубио лично рассматривал все решения о расторжении, заявив, что "было бы невозможно, чтобы один человек или даже группа людей осмысленно рассмотрели все эти контракты и решения за столь короткий период".
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