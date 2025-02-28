Госдеп США прекращает поддержку возобновления энергосети Украины — что известно

На этой неделе Государственный департамент прекратил инициативу Агентства США по международному развитию, которая инвестировала сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины после нападений российских военных, по словам двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине.
Главные тезисы
- Прекращение инвестиций USAID в восстановление энергосети Украины делает страну уязвимой в разгар зимы и может спровоцировать новые атаки.
- Сокращение присутствия USAID в Украине может привести к экономическому и энергетическому кризису.
- Отказ США финансировать восстановление энергосети Украины ухудшает переговорные позиции страны с Россией.
Восстановление энергосети Украины не получит финансирование США
USAID инвестировала сотни миллионов долларов в помощь энергетической сети Украины в восстановлении после атак со стороны России.
Из-за атак на энергетические объекты ночью в некоторых регионах Украины отключена электроэнергия. Системы страны испытывали почти постоянное влияние на протяжении трехлетней войны.
По словам чиновника, Россия ведет двустороннюю войну на Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей устойчивой.
Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса.
Помимо прекращения проекта энергетической безопасности Украины, USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине.
Двое чиновников предупредили, что выход USAID из Украины сделает ее энергетическую сеть уязвимой в разгар зимы, поскольку она подвергается нападениям новых российских ракет.
На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.
Мы не будем следить за тем, куда ушли эти деньги за последние несколько лет, – сказал один из чиновников.
Бюро USAID по делам Европы и Евразии, курирующее миссию в Украине, имеет 115 сотрудников, расположенных в Вашингтоне, округ Колумбия. По словам двух представителей USAID, персоналу бюро было сообщено, что количество будет сокращено до 29 сотрудников, которые останутся активными.
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