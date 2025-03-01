Зеленский оценил шансы на примирение с Трампом — видео

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, его отношения с президентом США Дональдом Трампом действительно могут улучшиться, поскольку в этой ситуации речь идет о двух больших странах и их связях.

Зеленский верит, что найдет общий язык с Трампом

По словам главы государства, Украине будет очень тяжело сдерживать Россию без помощи США, поэтому он прибыл с визитом в Белый дом, рассчитывая на продолжение этой поддержки.

Он также в очередной раз напомнил Трампу и всему мировому сообществу, кто начал эту войну и является агрессором:

Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили столько людей. Просто забыть об этом, просто сказать, что Путин — отличный парень, нет. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности будущего Украины со стороны США.

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Киев и Вашингтон должны быть на одной стороне.