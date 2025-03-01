Зеленский оценил шансы на примирение с Трампом — видео
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Зеленский оценил шансы на примирение с Трампом — видео

Зеленский
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Источник:  Fox News

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, его отношения с президентом США Дональдом Трампом действительно могут улучшиться, поскольку в этой ситуации речь идет о двух больших странах и их связях.

Главные тезисы

  • Зеленский отметил важность сотрудничества между Украиной и США в контексте сдерживания России.
  • Президент готов к дипломатии с Россией только при условии гарантий безопасности от Штатов.

Зеленский верит, что найдет общий язык с Трампом

По словам главы государства, Украине будет очень тяжело сдерживать Россию без помощи США, поэтому он прибыл с визитом в Белый дом, рассчитывая на продолжение этой поддержки.

Он также в очередной раз напомнил Трампу и всему мировому сообществу, кто начал эту войну и является агрессором:

Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили столько людей. Просто забыть об этом, просто сказать, что Путин — отличный парень, нет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности будущего Украины со стороны США.

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Киев и Вашингтон должны быть на одной стороне.

Я очень открыт, но я не буду менять отношение украинцев к россиянам — они нас убивают. Америка — наши друзья. Россия — враги. Это не значит, что мы не хотим окончания войны.

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