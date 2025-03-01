Зеленский оценил шансы на примирение с Трампом — видео

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, его отношения с президентом США Дональдом Трампом действительно могут улучшиться, поскольку в этой ситуации речь идет о двух больших странах и их связях.
Главные тезисы
- Зеленский отметил важность сотрудничества между Украиной и США в контексте сдерживания России.
- Президент готов к дипломатии с Россией только при условии гарантий безопасности от Штатов.
Зеленский верит, что найдет общий язык с Трампом
По словам главы государства, Украине будет очень тяжело сдерживать Россию без помощи США, поэтому он прибыл с визитом в Белый дом, рассчитывая на продолжение этой поддержки.
Он также в очередной раз напомнил Трампу и всему мировому сообществу, кто начал эту войну и является агрессором:
Как отметил украинский лидер, он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности будущего Украины со стороны США.
На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Киев и Вашингтон должны быть на одной стороне.
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