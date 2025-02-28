Европейские лидеры поддержали Украину на фоне спора Трампа и Зеленского

Несколько президентов европейских стран уже выразили свою поддержку Украине. Это произошло после спора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Европейские лидеры выразили поддержку Украине в контексте спора между Трампом и Зеленским.
- Законодатели-демократы осудили отношение Трампа к украинскому президенту и выступили в его защиту.
- Президенты Франции и Польши, а также заместитель лидера немецкой партии ХДС, подчеркнули важность уважения к воюющим и обещали поддерживать Украину.
Европа поддерживает Украину
После встречи американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в сообщении X заметил, что украинцы не одиноки.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки, подчеркнул он.
Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским.
Макрон подчеркнул, что нельзя забывать, что есть "агрессор и человек, на которого напали".
В то же время, заместитель лидера немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину.
Заметим, что законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и Венса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.