Европейские лидеры поддержали Украину на фоне спора Трампа и Зеленского

Несколько президентов европейских стран уже выразили свою поддержку Украине. Это произошло после спора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Европа поддерживает Украину

После встречи американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в сообщении X заметил, что украинцы не одиноки.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки, подчеркнул он.

Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским.

Мы должны уважать воюющих. Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон подчеркнул, что нельзя забывать, что есть "агрессор и человек, на которого напали".

В то же время, заместитель лидера немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину.

Заявление Вадефула

Заметим, что законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и Венса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.