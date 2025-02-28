Европейские лидеры поддержали Украину на фоне спора Трампа и Зеленского
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Политика
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Европейские лидеры поддержали Украину на фоне спора Трампа и Зеленского

Трамп
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Источник:  online.ua

Несколько президентов европейских стран уже выразили свою поддержку Украине. Это произошло после спора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры выразили поддержку Украине в контексте спора между Трампом и Зеленским.
  • Законодатели-демократы осудили отношение Трампа к украинскому президенту и выступили в его защиту.
  • Президенты Франции и Польши, а также заместитель лидера немецкой партии ХДС, подчеркнули важность уважения к воюющим и обещали поддерживать Украину.

Европа поддерживает Украину

После встречи американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в сообщении X заметил, что украинцы не одиноки.

Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки, подчеркнул он.

Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским.

Мы должны уважать воюющих.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Макрон подчеркнул, что нельзя забывать, что есть "агрессор и человек, на которого напали".

В то же время, заместитель лидера немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину.

Заявление Вадефула

Заметим, что законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и Венса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.

В свою очередь сенатор США Адам Шифф назвал Трампа трусом, а Зеленского — героем.

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