Європейські лідери підтримали Україну на тлі суперечки Трампа і Зеленського

Декілька президентів європейських країн вже висловили свою підтримку Україні. Це відбулось після суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Декілька президентів європейських країн висловили підтримку Україні на тлі суперечки між Трампом та Зеленським.
- Важливу роль у підтримці України грають європейські лідери, які наголошують на необхідності поваги до тих, хто воює, та не залишають Україну на одинокій.
- Законодавці-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ставлення Трампа до українського президента.
Європа підтримує Україну
Після зустрічі американського та українського лідерів польський прем'єр-міністр Дональд Туск у дописі на X зауважив, що українці не самотні.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні, — наголосив він.
Французький президент Еммануель Макрон одним із перших відреагував на сварку між Трампом і Зеленським.
Макрон підкреслив, що не можна забувати, що є "агресор і людина, на яку напали".
Водночас заступник лідера німецької партії ХДС Йоганн Вадефул додав, що Європа не зрадить Україну.
Зауважимо, що законодавці-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ставлення Трампа та Венса до українського президента після того, як під час зустрічі в Овальному кабінеті лідери двох країн вступили в бурхливу перепалку.