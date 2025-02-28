Європейські лідери підтримали Україну на тлі суперечки Трампа і Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Європейські лідери підтримали Україну на тлі суперечки Трампа і Зеленського

Трамп
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Джерело:  online.ua

Декілька президентів європейських країн вже висловили свою підтримку Україні. Це відбулось після суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Декілька президентів європейських країн висловили підтримку Україні на тлі суперечки між Трампом та Зеленським.
  • Важливу роль у підтримці України грають європейські лідери, які наголошують на необхідності поваги до тих, хто воює, та не залишають Україну на одинокій.
  • Законодавці-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ставлення Трампа до українського президента.

Європа підтримує Україну

Після зустрічі американського та українського лідерів польський прем'єр-міністр Дональд Туск у дописі на X зауважив, що українці не самотні.

Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні, — наголосив він.

Французький президент Еммануель Макрон одним із перших відреагував на сварку між Трампом і Зеленським.

Ми повинні поважати тих, хто воює.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Макрон підкреслив, що не можна забувати, що є "агресор і людина, на яку напали".

Водночас заступник лідера німецької партії ХДС Йоганн Вадефул додав, що Європа не зрадить Україну.

Заява Вадефула

Зауважимо, що законодавці-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ставлення Трампа та Венса до українського президента після того, як під час зустрічі в Овальному кабінеті лідери двох країн вступили в бурхливу перепалку.

Своєю чергою сенатор США Адам Шифф назвав Трампа боягузом, а Зеленського — героєм.

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