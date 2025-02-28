Європейські лідери підтримали Україну на тлі суперечки Трампа і Зеленського

Декілька президентів європейських країн вже висловили свою підтримку Україні. Це відбулось після суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Європа підтримує Україну

Після зустрічі американського та українського лідерів польський прем'єр-міністр Дональд Туск у дописі на X зауважив, що українці не самотні.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні, — наголосив він.

Французький президент Еммануель Макрон одним із перших відреагував на сварку між Трампом і Зеленським.

Ми повинні поважати тих, хто воює. Еммануель Макрон Президент Франції

Макрон підкреслив, що не можна забувати, що є "агресор і людина, на яку напали".

Водночас заступник лідера німецької партії ХДС Йоганн Вадефул додав, що Європа не зрадить Україну.

Заява Вадефула

Зауважимо, що законодавці-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ставлення Трампа та Венса до українського президента після того, як під час зустрічі в Овальному кабінеті лідери двох країн вступили в бурхливу перепалку.