"Війну ніхто не зупинив". Зеленський посперечався з Трампом і Венсом — відео

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися під час заяв для преси перед початком переговорів 28 лютого.
Головні тези:
- Зеленський підкреслив, що після початку російського вторгнення в Україну 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна.
- Трамп наголосив на важливості американської підтримки для України та обвинувачував Зеленського у невдячності.
Зеленський посперечався з Трампом і Венсом щодо війни
Український президент говорив про те, що після початку російського вторгнення в Україну 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна.
Зеленський відповів, що Венсу варто приїхати в Україну, і між ними зав’язалася перепалка, в яку також втрутився Трамп.
Зеленський сказав, що США відчують наслідки війни, попри те, що їх від європейського континенту відділяє океан.
На це Трамп заявив, що «ви не можете нам диктувати, що ми відчуваємо», і що Україна зараз «не в дуже хорошому становищі».
Президенти почали перебивати один одного перед камерами, і Трамп знову повторив свої безпідставні твердження про те, що Україна отримала від США «350 млрд дол» допомоги.
HEATED Argument between US President Donald #Trump & #Zelensky— Sumit Chaudhary (@SumitDefence) February 28, 2025
Trump said.
"You are showing us disrespect.
We are heading towards World War III, you have no right to play with it.
You should be grateful. It will be very difficult to run a business like this.
"You don't have… pic.twitter.com/aN53Ct8uNy
Венс також публічно звинуватив Зеленського в тому, що той нібито брав участь у передвиборчій кампанії Камали Гарріс.
Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грається з Третьою світовою війною». Він також заявив, що слова українського президента були «дуже невдячними», передає агентство Reuters.
У якийсь момент Трамп заявив Зеленському, що «або ви укладаєте угоду, або ми йдемо».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-