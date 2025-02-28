"Війну ніхто не зупинив". Зеленський посперечався з Трампом і Венсом — відео
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"Війну ніхто не зупинив". Зеленський посперечався з Трампом і Венсом — відео

Зеленський
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Джерело:  NV

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися під час заяв для преси перед початком переговорів 28 лютого.

Головні тези:

  • Зеленський підкреслив, що після початку російського вторгнення в Україну 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна.
  • Трамп наголосив на важливості американської підтримки для України та обвинувачував Зеленського у невдячності.

Зеленський посперечався з Трампом і Венсом щодо війни

Український президент говорив про те, що після початку російського вторгнення в Україну 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна.

Це не сподобалося Джей Ді Венсу, і він заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією і має бути вдячна Дональду Трампу, який «намагається запобігти руйнуванню його країни».

Зеленський відповів, що Венсу варто приїхати в Україну, і між ними зав’язалася перепалка, в яку також втрутився Трамп.

Зеленський сказав, що США відчують наслідки війни, попри те, що їх від європейського континенту відділяє океан.

На це Трамп заявив, що «ви не можете нам диктувати, що ми відчуваємо», і що Україна зараз «не в дуже хорошому становищі».

Президенти почали перебивати один одного перед камерами, і Трамп знову повторив свої безпідставні твердження про те, що Україна отримала від США «350 млрд дол» допомоги.

Він також на підвищених тонах сказав Зеленському, що, якби не американське озброєння, війна б закінчилася за кілька тижнів. Зеленський відповів, що вже чув це від Путіна, тільки той казав про "три дні".

Венс також публічно звинуватив Зеленського в тому, що той нібито брав участь у передвиборчій кампанії Камали Гарріс.

Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грається з Третьою світовою війною». Він також заявив, що слова українського президента були «дуже невдячними», передає агентство Reuters.

У якийсь момент Трамп заявив Зеленському, що «або ви укладаєте угоду, або ми йдемо».

The New York Times пише, що перепалка «стала одним із найдраматичніших моментів, які будь-коли розігрувалися публічно в Овальному кабінеті».

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