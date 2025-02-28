"Війну ніхто не зупинив". Зеленський посперечався з Трампом і Венсом — відео

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися під час заяв для преси перед початком переговорів 28 лютого.

Зеленський посперечався з Трампом і Венсом щодо війни

Український президент говорив про те, що після початку російського вторгнення в Україну 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна.

Це не сподобалося Джей Ді Венсу, і він заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією і має бути вдячна Дональду Трампу, який «намагається запобігти руйнуванню його країни». Поширити

Зеленський відповів, що Венсу варто приїхати в Україну, і між ними зав’язалася перепалка, в яку також втрутився Трамп.

Зеленський сказав, що США відчують наслідки війни, попри те, що їх від європейського континенту відділяє океан.

На це Трамп заявив, що «ви не можете нам диктувати, що ми відчуваємо», і що Україна зараз «не в дуже хорошому становищі».

Президенти почали перебивати один одного перед камерами, і Трамп знову повторив свої безпідставні твердження про те, що Україна отримала від США «350 млрд дол» допомоги.

Він також на підвищених тонах сказав Зеленському, що, якби не американське озброєння, війна б закінчилася за кілька тижнів. Зеленський відповів, що вже чув це від Путіна, тільки той казав про "три дні". Поширити

HEATED Argument between US President Donald #Trump & #Zelensky



Trump said.



"You are showing us disrespect.

We are heading towards World War III, you have no right to play with it.

You should be grateful. It will be very difficult to run a business like this.

"You don't have… pic.twitter.com/aN53Ct8uNy — Sumit Chaudhary (@SumitDefence) February 28, 2025

Венс також публічно звинуватив Зеленського в тому, що той нібито брав участь у передвиборчій кампанії Камали Гарріс.

Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грається з Третьою світовою війною». Він також заявив, що слова українського президента були «дуже невдячними», передає агентство Reuters.

У якийсь момент Трамп заявив Зеленському, що «або ви укладаєте угоду, або ми йдемо».