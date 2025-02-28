"Войну никто не остановил". Зеленский поспорил с Трампом и Венсом — видео
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"Войну никто не остановил". Зеленский поспорил с Трампом и Венсом — видео

Зеленский
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Источник:  NV

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс поспорили во время заявлений для печати перед началом переговоров 28 февраля.

Главные тезисы

  • В ходе переговоров между Зеленским, Трампом и Венсом возникла острая перепалка по поводу войны и поддержки Украины.
  • Зеленский подчеркнул, что никто не смог остановить Путина после российского вторжения в Украину в 2014 году, что вызвало недовольство со стороны Трампа и Венса.
  • Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности за американскую поддержку, в то время как Венс заявил, что Украина должна быть благодарна за американское вооружение.

Зеленский поспорил с Трампом и Венсом по поводу войны

Украинский президент говорил о том, что после начала российского вторжения в Украину в 2014 году никто не смог остановить Путина.

Это не понравилось Джей Ди Венсу, и он заявил, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией и должна быть благодарна Дональду Трампу, который «старается предотвратить разрушение его страны».

Зеленский ответил, что Венсу следует приехать в Украину, и между ними завязалась перепалка, в которую также вмешался Трамп.

Зеленский сказал, что США ощутят последствия войны, несмотря на то, что их от европейского континента отделяет океан.

На это Трамп заявил, что «вы не можете нам диктовать, что мы чувствуем» и что Украина сейчас «не в очень хорошем положении».

Президенты начали перебивать друг друга перед камерами, и Трамп снова повторил свои безосновательные утверждения о том, что Украина получила от США 350 млрд долл. помощи.

Он также на повышенных тонах сказал Зеленскому, что, если бы не американское вооружение, война закончилась бы через несколько недель. Зеленский ответил, что уже слышал это от Путина, только тот говорил о "трех днях".

Вэнс также публично обвинил Зеленского в том, что тот якобы участвовал в предвыборной кампании Камалы Гаррис.

Президент США говорил Зеленскому, что тот «должен быть благодарен», и обвинил его в том, что Украина «играется с Третьей мировой войной». Он также заявил, что слова украинского президента были "очень неблагодарными", передает агентство Reuters.

В какой-то момент Трамп заявил Зеленскому, что «либо вы заключаете соглашение, либо мы идем».

The New York Times пишет, что перепалка «стала одним из самых драматичных моментов, никогда не разыгрывавшихся публично в Овальном кабинете».

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