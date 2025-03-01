Зеленский уже находится в Британии. Что известно о планах президента

Днем 1 марта глава государства Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. Он отправился в Лондон сразу после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Визит Зеленского в Британию — что известно

Британские журналисты обнародовали видеоподтверждение, что в аэропорту приземлился самолет украинской делегации, которым, как полагают, прибыл Владимир Зеленский.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RYoDTRxyOP — Sky News (@SkyNews) March 1, 2025

Согласно последним данным, украинский лидер примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы, который организует глава правительства Британии Кир Стармер.

Что важно понимать, после спора в Овальном кабинете британский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.