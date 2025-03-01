Зеленский уже находится в Британии. Что известно о планах президента

Днем 1 марта глава государства Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. Он отправился в Лондон сразу после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Главные тезисы
- Зеленский примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы.
- Кир Стармер остается на стороне Украины после скандала в Овальном кабинете.
Визит Зеленского в Британию — что известно
Британские журналисты обнародовали видеоподтверждение, что в аэропорту приземлился самолет украинской делегации, которым, как полагают, прибыл Владимир Зеленский.
Согласно последним данным, украинский лидер примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы, который организует глава правительства Британии Кир Стармер.
Что важно понимать, после спора в Овальном кабинете британский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-