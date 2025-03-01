Зеленский уже находится в Британии. Что известно о планах президента
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский уже находится в Британии. Что известно о планах президента

Зеленский и Стармер
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Источник:  Sky News

Днем 1 марта глава государства Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. Он отправился в Лондон сразу после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Главные тезисы

  • Зеленский примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы.
  • Кир Стармер остается на стороне Украины после скандала в Овальном кабинете.

Визит Зеленского в Британию — что известно

Британские журналисты обнародовали видеоподтверждение, что в аэропорту приземлился самолет украинской делегации, которым, как полагают, прибыл Владимир Зеленский.

Согласно последним данным, украинский лидер примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы, который организует глава правительства Британии Кир Стармер.

Что важно понимать, после спора в Овальном кабинете британский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.

Премьер-министр разговаривал и с президентом Трампом, и с президентом Зеленским. Он сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к продолжительному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины. Премьер-министр с нетерпением ждет приема международных лидеров в воскресенье, включая президента Зеленского, — заявил спикер Стармера.

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