Зеленський уже в Британії. Що відомо про плани президента
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Зеленський уже в Британії. Що відомо про плани президента

Зеленський Стармер
Джерело:  Sky News

Вдень 1 березня глава держави Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Він вирушив до Лондона одразу після завершення переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Головні тези:

  • Зеленський візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи.
  • Кір Стармер залишається на боці України після скандалу в Овальному кабінеті.

Візит Зеленського до Британії — що відомо

Британські журналісти оприлюднили відеопідтвердження, що в аеропорту приземлився літак української делегації, яким, як вважають, прибув Володимир Зеленський.

Згідно з останніми даними, український лідер візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує глава уряду Британії Кір Стармер.

Що важливо розуміти, після суперечки в Овальному кабінеті британський лідер провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

Прем'єр-міністр розмовляв і з президентом Трампом, і з президентом Зеленським. Він зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України. Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на прийом міжнародних лідерів у неділю, включно з президентом Зеленським, — заявив речник Стармера.

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