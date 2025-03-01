Зеленський уже в Британії. Що відомо про плани президента

Вдень 1 березня глава держави Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Він вирушив до Лондона одразу після завершення переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Головні тези:
- Зеленський візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи.
- Кір Стармер залишається на боці України після скандалу в Овальному кабінеті.
Візит Зеленського до Британії — що відомо
Британські журналісти оприлюднили відеопідтвердження, що в аеропорту приземлився літак української делегації, яким, як вважають, прибув Володимир Зеленський.
Згідно з останніми даними, український лідер візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує глава уряду Британії Кір Стармер.
Що важливо розуміти, після суперечки в Овальному кабінеті британський лідер провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-