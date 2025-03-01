Зеленський уже в Британії. Що відомо про плани президента

Прем'єр-міністр розмовляв і з президентом Трампом, і з президентом Зеленським. Він зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України. Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на прийом міжнародних лідерів у неділю, включно з президентом Зеленським, — заявив речник Стармера.