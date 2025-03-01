"Ненавиджу США". Американський ветеран розплакався через приниження Зеленського — відео

У соціальних мережах завірусилося відео, яке записав американський ветеран Макс: чоловік відреагував на суперечку у Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та українським лідером Володимиром Зеленським. Ветеран не приховує, що шокований ставленням американської влади до України та її лідера.
Головні тези:
- Ветеран вважає, що Зеленський заслуговує на підтримку, адже захищає від агресора свій народ.
- На тлі останніх подій користувачі мережі підтримали Макса та президента України.
Ветеран не стримав емоцій після подій в Овальному кабінеті
За словами Макса, у ситуації, що склалася, він підтримує винятково українського лідера Володимира Зеленського.
Ба більше, чоловік вважає, що Дональд Трамп та Джей Ді Венс своєю поведінкою зганьбили честь Америки.
Варто зазначити, що це відео за лічені години зібрало 10 млн переглядів на 1 млн вподобань.
Абсолютна більшість користувачів мережі підтримала таку позицію та українського лідера Володимира Зеленського.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-