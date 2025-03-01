"Ненавиджу США". Американський ветеран розплакався через приниження Зеленського — відео
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"Ненавиджу США". Американський ветеран розплакався через приниження Зеленського — відео

ветеран Макс
Джерело:  online.ua

У соціальних мережах завірусилося відео, яке записав американський ветеран Макс: чоловік відреагував на суперечку у Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та українським лідером Володимиром Зеленським. Ветеран не приховує, що шокований ставленням американської влади до України та її лідера.

Головні тези:

  • Ветеран вважає, що Зеленський заслуговує на підтримку, адже захищає від агресора свій народ.
  • На тлі останніх подій користувачі мережі підтримали Макса та президента України.

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За словами Макса, у ситуації, що склалася, він підтримує винятково українського лідера Володимира Зеленського.

Ба більше, чоловік вважає, що Дональд Трамп та Джей Ді Венс своєю поведінкою зганьбили честь Америки.

Цей чоловік (Зеленський — ред.) бʼється за свою країну. На суверенну державу напали. Гинуть люди. А все що їх хвилює, це чому Зеленський не вдягнув костюм? Я ненавиджу цю країну, США. Я ніколи в житті не відчував себе так, як зараз, — відверто зізнається ветеран Макс.

Варто зазначити, що це відео за лічені години зібрало 10 млн переглядів на 1 млн вподобань.

Абсолютна більшість користувачів мережі підтримала таку позицію та українського лідера Володимира Зеленського.

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