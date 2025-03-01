"Ненавиджу США". Американський ветеран розплакався через приниження Зеленського — відео

Цей чоловік (Зеленський — ред.) бʼється за свою країну. На суверенну державу напали. Гинуть люди. А все що їх хвилює, це чому Зеленський не вдягнув костюм? Я ненавиджу цю країну, США. Я ніколи в житті не відчував себе так, як зараз, — відверто зізнається ветеран Макс.