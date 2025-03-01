"Це не смішно". Зеленський назвав причину суперечки з Трампом та Венсом

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що сварка в Овальному кабінеті може нашкодити як Києву, так і Вашингтону, однак він не міг промовчати, коли лунала брехня про Україну та воїнів ЗСУ.

Зеленський не збирався вислуховувати брехню про власну країну та народ

Як зазначив глава держави, він вірить у примирення з Дональдом Трампом, адже йдеться про відносини двох великих країн, а не лише їхніх президентів.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому не зміг стримати емоції під час зустрічі у Білому домі:

Коли вони, наприклад, кажуть, що Україна майже зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони мирних жителів, що її президент — диктатор. Яка реакція? Реакція полягає в тому, що де наша дружба між Україною та Сполученими Штатами? Таке відчуття Володимир Зеленський Президент України

Журналіст поцікавився в українського лідера, чи вважає він, що ця суперечка була спрямована, що його зумисне спровокували.

За словами Зеленського, він не знає відповіді на це запитання.