"Це не смішно". Зеленський назвав причину суперечки з Трампом та Венсом

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що сварка в Овальному кабінеті може нашкодити як Києву, так і Вашингтону, однак він не міг промовчати, коли лунала брехня про Україну та воїнів ЗСУ.
Головні тези:
- Президент вірить у примирення з Трампом та нагадав про важливість відносин між Україною та США.
- Зеленський не приховує своїх емоцій після ситуації, що сталася у Білому домі.
Зеленський не збирався вислуховувати брехню про власну країну та народ
Як зазначив глава держави, він вірить у примирення з Дональдом Трампом, адже йдеться про відносини двох великих країн, а не лише їхніх президентів.
Також Володимир Зеленський пояснив, чому не зміг стримати емоції під час зустрічі у Білому домі:
Журналіст поцікавився в українського лідера, чи вважає він, що ця суперечка була спрямована, що його зумисне спровокували.
За словами Зеленського, він не знає відповіді на це запитання.
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