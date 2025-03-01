"Це не смішно". Зеленський назвав причину суперечки з Трампом та Венсом
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"Це не смішно". Зеленський назвав причину суперечки з Трампом та Венсом

Зеленський
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Джерело:  Fox News

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що сварка в Овальному кабінеті може нашкодити як Києву, так і Вашингтону, однак він не міг промовчати, коли лунала брехня про Україну та воїнів ЗСУ.

Головні тези:

  • Президент вірить у примирення з Трампом та нагадав про важливість відносин між Україною та США.
  • Зеленський не приховує своїх емоцій після ситуації, що сталася у Білому домі.

Зеленський не збирався вислуховувати брехню про власну країну та народ

Як зазначив глава держави, він вірить у примирення з Дональдом Трампом, адже йдеться про відносини двох великих країн, а не лише їхніх президентів.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому не зміг стримати емоції під час зустрічі у Білому домі:

Коли вони, наприклад, кажуть, що Україна майже зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони мирних жителів, що її президент — диктатор. Яка реакція? Реакція полягає в тому, що де наша дружба між Україною та Сполученими Штатами? Таке відчуття

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Журналіст поцікавився в українського лідера, чи вважає він, що ця суперечка була спрямована, що його зумисне спровокували.

За словами Зеленського, він не знає відповіді на це запитання.

Це не смішно і не казка. Це реальне життя… Ми були тут сьогодні в нашому діалозі, а потім вони знову починають повторювати ті ж самі речі... Це не найкращий шлях між партнерами, хорошими партнерами і друзями

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