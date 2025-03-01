"Это не смешно". Зеленский назвал причину спора с Трампом и Вэнсом

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что ссора в Овальном кабинете может навредить как Киеву, так и Вашингтону, однако он не мог промолчать, когда звучала ложь об Украине и воинах ВСУ.
Главные тезисы
- Президент верит в примирение с Трампом и напомнил о важности отношений между Украиной и США.
- Зеленский не скрывает своих эмоций после ситуации в Белом доме.
Зеленский не собирался выслушивать ложь о собственной стране и народе
Как отметил глава государства, он верит в примирение с Дональдом Трампом, ведь речь идет об отношениях двух больших стран, а не только их президентов.
Также Владимир Зеленский объяснил, почему не смог сдержать эмоции во время встречи в Белом доме:
Журналист поинтересовался у украинского лидера, считает ли он, что этот спор был спланирован, что его умышленно спровоцировали.
По словам Зеленского, он не знает ответа на этот вопрос.
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