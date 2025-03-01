"Это не смешно". Зеленский назвал причину спора с Трампом и Вэнсом
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"Это не смешно". Зеленский назвал причину спора с Трампом и Вэнсом

Зеленский
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Источник:  Fox News

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что ссора в Овальном кабинете может навредить как Киеву, так и Вашингтону, однако он не мог промолчать, когда звучала ложь об Украине и воинах ВСУ.

Главные тезисы

  • Президент верит в примирение с Трампом и напомнил о важности отношений между Украиной и США.
  • Зеленский не скрывает своих эмоций после ситуации в Белом доме.

Зеленский не собирался выслушивать ложь о собственной стране и народе

Как отметил глава государства, он верит в примирение с Дональдом Трампом, ведь речь идет об отношениях двух больших стран, а не только их президентов.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему не смог сдержать эмоции во время встречи в Белом доме:

Когда они, например, говорят, что Украина почти разрушена, что наши солдаты убегают, что они не герои, Украина потеряла миллионы мирных жителей, что ее президент — диктатор. Какая реакция? Реакция заключается в том, где наша дружба между Украиной и Соединенными Штатами? Такое чувство.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналист поинтересовался у украинского лидера, считает ли он, что этот спор был спланирован, что его умышленно спровоцировали.

По словам Зеленского, он не знает ответа на этот вопрос.

Это не смешно и это не сказка. Это реальная жизнь… Мы были здесь сегодня в нашем диалоге, а потом они снова начинают повторять те же вещи... Это не лучший путь между партнерами, хорошими партнерами и друзьями.

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