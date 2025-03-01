"Это не смешно". Зеленский назвал причину спора с Трампом и Вэнсом

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что ссора в Овальном кабинете может навредить как Киеву, так и Вашингтону, однако он не мог промолчать, когда звучала ложь об Украине и воинах ВСУ.

Зеленский не собирался выслушивать ложь о собственной стране и народе

Как отметил глава государства, он верит в примирение с Дональдом Трампом, ведь речь идет об отношениях двух больших стран, а не только их президентов.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему не смог сдержать эмоции во время встречи в Белом доме:

Когда они, например, говорят, что Украина почти разрушена, что наши солдаты убегают, что они не герои, Украина потеряла миллионы мирных жителей, что ее президент — диктатор. Какая реакция? Реакция заключается в том, где наша дружба между Украиной и Соединенными Штатами? Такое чувство. Владимир Зеленский Президент Украины

Журналист поинтересовался у украинского лидера, считает ли он, что этот спор был спланирован, что его умышленно спровоцировали.

По словам Зеленского, он не знает ответа на этот вопрос.