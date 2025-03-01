"Ненавижу США". Американский ветеран расплакался из-за унижения Зеленского

В социальных сетях завирусилось видео, которое записал американский ветеран Макс: мужчина отреагировал на спор в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Ветеран не скрывает, что шокирован отношением американских властей к Украине и ее лидеру.
Главные тезисы
- Ветеран считает, что Зеленский заслуживает поддержки, ведь защищает от агрессора свой народ.
- На фоне последних событий пользователи сети поддержали Макса и президента Украины.
Ветеран не сдержал эмоций после событий в Овальном кабинете
По словам Макса, в сложившейся ситуации он поддерживает исключительно украинского лидера Владимира Зеленского.
Более того, мужчина считает, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс своим поведением опозорили честь Америки.
Стоит отметить, что это видео за считанные часы собрало 10 млн просмотров на 1 млн лайков.
Абсолютное большинство пользователей сети поддержало такую позицию и украинского лидера Владимира Зеленского.
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