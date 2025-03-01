"Ненавижу США". Американский ветеран расплакался из-за унижения Зеленского

Этот человек (Зеленский — ред.) сражается за свою страну. На суверенное государство напали. Погибают люди. А все что их волнует, почему Зеленский не надел костюм? Я ненавижу эту страну, США. Я никогда в жизни не чувствовал себя так, как сейчас, — откровенно признается ветеран Макс.