"Трамп нам більше не союзник". У Франції стали на бік України та Зеленського

Колишній французький лідер Франсуа Олланд заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа втратила статус союзника Європи. Однак політик додав, що це не стосується американського народу, який багато років підтримував Україну та ЄС.
Головні тези:
- Політик наголосив на потенційному “розлученні” між Європою і Сполученими Штатами через дії Трампа.
- Олланд обурений, що Трамп спілкується з ворогами вільного світу.
Олланд кинув виклик Трампу
Що важливо розуміти, експрезидент наразі засідає у французькому парламенті як член лівоцентристської Соціалістичної партії.
За словами Франсуа Олланда, новий термін Трампа знаменує собою "глибокий перелом" у міжнародних відносинах, зокрема з Європою.
Політик також звернув увагу на те, що рішення очільника Білого дому назвати українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", його плани провести прямі переговори з Путіним і голосування США проти проєкту резолюції ООН, що засуджує вторгнення Росії в Україну — все це сигналізує про потенційне "розлучення" між Європою і Сполученими Штатами.
За словами політика, навіть якщо американський народ залишається другом Європи — сама адміністрація Трампа більше не є союзником ЄС.
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