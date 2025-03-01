"Трамп нам більше не союзник". У Франції стали на бік України та Зеленського

Колишній французький лідер Франсуа Олланд заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа втратила статус союзника Європи. Однак політик додав, що це не стосується американського народу, який багато років підтримував Україну та ЄС.

Олланд кинув виклик Трампу

Що важливо розуміти, експрезидент наразі засідає у французькому парламенті як член лівоцентристської Соціалістичної партії.

За словами Франсуа Олланда, новий термін Трампа знаменує собою "глибокий перелом" у міжнародних відносинах, зокрема з Європою.

Політик також звернув увагу на те, що рішення очільника Білого дому назвати українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", його плани провести прямі переговори з Путіним і голосування США проти проєкту резолюції ООН, що засуджує вторгнення Росії в Україну — все це сигналізує про потенційне "розлучення" між Європою і Сполученими Штатами.

Трамп нам більше не союзник, він спілкується з нашими супротивниками. Франсуа Олланд Президент Франції

За словами політика, навіть якщо американський народ залишається другом Європи — сама адміністрація Трампа більше не є союзником ЄС.