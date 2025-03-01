"Трамп нам больше не союзник". Во Франции встали на сторону Украины и Зеленского

Бывший французский лидер Франсуа Олланд заявил, что администрация президента США Дональда Трампа потеряла статус союзника Европы. Однако политик добавил, что это не касается американского народа, который много лет поддерживал Украину и ЕС.

Олланд бросил вызов Трампу

Что важно понимать, сейчас экс-президент заседает во французском парламенте как член левоцентристской Социалистической партии.

По словам Франсуа Олланда, новый термин Трампа знаменует собой "глубокий перелом" в международных отношениях, включая Европу.

Политик также обратил внимание на то, что решение главы Белого дома назвать украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", его планы провести прямые переговоры с Путиным и голосование США против проекта резолюции ООН, осуждающего вторжение России в Украину — все это сигнализирует о потенциальном "разводе" между Европой и Соединенными Штатами.

Трамп нам больше не союзник, он общается с нашими противниками. Франсуа Олланд Президент Франции

По словам политика, даже если американский народ остается другом Европы, сама администрация Трампа больше не является союзником ЕС.